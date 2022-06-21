Членство в "Триморье": что это даст Украине

Участники саммита "Инициативы трех морей" (Черного, Балтийского и Адриатического) решили 20 июня, что Украина приобретает статус государства, которое станет участником "Триморья" ("Балто-Адриато-Черноморская инициатива"). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Президент Польши уже подтвердил, что Украина станет частью "Триморья" – и это будет новый вид партнерства. Что это для нас значит? Почему так важно стать частью "Триморья"?

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Украина получит перспективу занять свое место на рынке Европы

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко напоминает, что в ИТМ входит 12 государств-членов ЕС, расположенных вдоль меридиональной оси от Балтийского моря к Адриатическому и Черному морям. Это Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия, Чехия и Эстония.



"Во многом "Триморье" – это путь Украины в ЕС. Сама идея ИТМ – создание новых европейских логистических коридоров для развития мировой торговли. Поэтому Украины очень важно быть в числе стран транзитеров", – поясняет эксперт.



Хотя это всё можно будет реализовать только после войны, но такой союз – прямой путь для того, чтобы в будущем вообще отказаться от любых логистических связей с Россией, подчеркивает Александр Охрименко.



"Важно понимать, что "Триморье" – это наша перспектива занять свое место на рынке Европы и быть частью европейского транспортного рынка", – резюмирует он.



Членство в "Триморье" станет большим плюсом для политики и экономики

Политический и экономический эксперт Growford Institute, глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассуждает так:



"В моем понимании "Триморье" очень схоже на Балто-Черноморский союз. Но с появлением здесь еще и Адриатического моря. Всё это больше похоже на торговый союз, который лоббирует интересы стран Восточной Европы. Вхождение сюда Украины станет большим плюсом, нашей интеграцией в европейское экономическое пространство".



При этом, продолжает Валерий Клочок, по своей сути, ИТМ должна выполнять не только экономическую, но и безопасностную функцию. К сожалению, этот вопрос пока отодвигается на второй план, с аргументацией "не дразнить россию", "не раздражать путина". Есть нюансы и касательно пересечения с деятельностью НАТО.



"Кто в перспективе этот Балто-Адриато-Черноморский союз может возглавить? Возможно, та же Великобритания, о которой ранее вообще речь не шла, – размышляет эксперт. – Совокупный ВВП стран, входящих на данный момент в "Триморье", довольно мощный. И он может быть серьезным конкурентом той же российской экономике".



Но в данный момент, акцентирует Валерий Клочок, данный союз рассматривается больше как политический.



"Говорить о его серьезных экономических успехах пока, к сожалению, нельзя. В первую очередь, потому что все члены ИТМ являются также членами Евросоюза. И имеют соответствующие обязательства в рамках ЕС, – поясняет эксперт. – Резюмируя: идея и самого "Триморья", и присоединения к нему Украины – хорошая (это приближает нас к европейской семье), но говорить о том, что это станет каким-то прорывом (в том числе экономическим) пока не приходится".



Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский выступил на саммите "Триморья", а Анжей Дуда обьявил о новом партнерстве с Украиной в рамках этой инициативы.



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