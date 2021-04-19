Чешско-российский скандал: чем закончится противостояние

Между Чехией и Россией резко осложнились отношения после решения официальной Праги выслать из страны 18 российских дипломатов. Стоит отметить, что Россия не "осталась в долгу" — дала сутки на выезд 20 представителям посольства Чехии. "Комментарии" выясняли все нюансы скандала, а также привлекли к анализу ситуации экспертов. Специалисты объяснили, почему произошел подобный инцидент и какого дальнейшего развития событий стоит ожидать.



Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

Коротко о главном

К подобной реакции Чехию "вынудили" данные, полученные из внутреннего расследования. Его результаты лишь недавно анонсировали для широкой общественности. Как утверждают в Праге, высланные дипломаты работают под прикрытием, а на деле являются сотрудникам российских спецслужб.

Также чехи считают, что именно эти лица могут быть причастными к взрыву склада боеприпасов, произошедшего осенью 2014 года в г. Врбетица. Тогда было уничтожено более 10 тонн патронов, снарядов и ракет. Были и жертвы — от ранений скончались двое сотрудников частной фирмы.

Полиция Чехии объявила в розыск двух россиян по подозрению в причастности ко взрывам. Это оказались Александр Петров и Руслан Боширов — те самые, кого подозревают в попытке отравления "Новичком" бывшего российского и британского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери.

Стоит отметить, что расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider ранее выяснили, что "Александр Петров" — это военный врач и сотрудник Главного управления разведки Генштаба Минобороны РФ Александр Мишкин, а "Боширов" — полковник ГУР Анатолий Чепига.

"Ситуация, похоже, идет к дальнейшей эскалации"

Директор Института мировой политики Евгений Магда обращает внимание, что развитие отношений между РФ и Чехией показательно в том контексте, что чешский президент Милош Земан занимает заметно пророссийскую позицию. И, по большому счету, никогда ее не скрывал.

"И эта позиция транслировалась на действия Чехии в целом. Однако расследование взрывов на чешских складах боеприпасов в 2014 году, к которым, как выяснилось, причастны небезызвестные т.н. "Петров и Боширов", привело к неприятным и для Земана, и его сторонников последствиям. Чехия вынуждена будет если не поставить РФ на место, то показать, что не намерена мириться с подобного рода вещами", — отмечает Евгений Магда.

По его мнению, для РФ, как не парадоксально, сложившаяся ситуация в каком-то роде выгодна. Евгений Магда поясняет: санкции США, которые были введены против РФ на прошлой неделе, оказались такими, на которые Россия адекватно ответить не в состоянии. Поэтому она будет пытаться, хотя бы количественно, отыгрываться на партнерах США в Европе.

"Например, на высылку трех российских дипломатов из Польши, Россия отвечает высылкой пяти польских — из России. А на высылку 18 дипломат, причастных к разведке, из Чехии, — россияне высылают 20 чешских дипломатов. Ситуация, похоже, идет к дальнейшей эскалации. И просветов здесь не видно", — констатирует Евгений Магда.

РФ все больше превращается в страну-изгоя

Российские СМИ пытаются представить российско-чешский скандал, как "ответку" со стороны спецслужб США на попытку пресечения российской ФСБ и белорусским КГБ попытки якобы госпереворота в Беларуси. Который, как уверяют спецслужбы РФ и Беларуси, намеревались организовать США с помощью тех или иных наемников. На это обращает внимание политолог Андрей Окара.

"Можно ли считать это ответом? Не берусь сказать. Но события очень плотно совпали по времени. Только вскрывается "заговор" в Беларуси — и тут же оглашаются данные о возможном участии "любителей солсберских шпилей" к взрывам складов в Чехии. Понятно, что такие расследования быстро не делаются. Но если результаты были известны ранее — почему о них сообщили лишь сейчас?" — задается вопросом политолог.

По мнению эксперта, то, что "Петров и Баширов" наследили в Чехии почти не вызывает сомнений. Окара ссылается на болгарского медиаэксперта и медиаинвестора, журналиста-расследователя издания Bellingcat Христо Грозева. По мнению политолога, Грозев привел немало фактов, которые выстраиваются в определенную причинно-следственную цепочку. И всё указывает на то, что Мишкин и Чепига не просто были на момент взрывов складов на территории Чехии, но и делали запросы, чтобы попасть на склад.

Андрей Окара считает, что чем дальше, тем больше РФ превращается в страну-изгоя. Для примера он приводит американские санкции за вмешательство в их выборы, за кибератаки. Продолжают ухудшаться у России отношения и с Европой. Чехия, считает, эксперт, до недавнего времени была хорошим партнером РФ, однако теперь все изменится.

"Тут ведь не только высылка дипломатов. Тут отказ от российской вакцины Спутник V, которую собирались закупить власти Чехии. Тут уже заявленное чешским премьером Андреем Бабишем и Минпромторгом исключение "Росатома" из участия в тендере на строительство АЭС "Дукованы". Мало того, что стоимость проекта составляет около 6 миллиардов евро, так еще и тендер теперь, похоже, достанется американской компании Westinghouse. Двойной, а то и тройной удар, — подчеркивает Андрей Окара. — Но худшее для Кремля — то, что вырабатывается модельная ситуация. И ее могут повторить другие страны, отказываясь от сотрудничества с российскими компаниями, отказываясь от российских технологий, продукции".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что у ворот российского посольства в Праге на прошлой неделе появился необычный памятник — с голым Путиным. Ознакомиться с фото и видео, а также узнать больше подробностей вы можете в нашем материале.

Помимо этого мы рассказывали, из-за чего украинское правительство "выставляет" за пределы страны российского дипломата.

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