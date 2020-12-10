Чего ждать Украине от прозападного президента Молдовы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетит 9-10 декабря Молдову, где проведет встречу с избранной президентом Молдовы Майей Санду. Какую перезагрузку двухсторонних отношений имеет в виду украинский МИД и какие плюсы для Украины несет избрание президентом Молдовы прозападного политика вместо пророссийского Додона с читателями "Комментариев" поделились украинские эксперты.

Президент Молдовы Майя Санду

"Вопрос Приднестровья — вопрос безопасности"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что о перезагрузке можно говорить, только в сравнении Санду с Додоном. Фактически же речь идет о восстановлении активных партнерских отношений украинских властей с руководством Молдовы.

"Такие отношения с Майей Санду были у нас в период ее премьерства. Жаль, что оно было недолгим. Она тогда посещала Киев, встречалась с руководством нашей страны. Сейчас речь о восстановлении такого рода партнерских отношений — и их активизации", – говорит Владимир Фесенко.

По его словам, главными аспектами активизации будут:

- координация действий Украины и Молдовы в рамках Соглашения об Ассоциации и Соглашений о свободной торговле с ЕС;

- координация действий наших стран в переговорах по Приднестровью.

"Санду уже заявила, что как президент будет настаивать на необходимости вывода российских военных из Приднестровья. Украина, думаю, будет поддерживать такой подход. Но надо понимать важный момент, – подчеркивает политолог. – Молдова – парламентская республика. Полномочия президента там ограничены, а после победы Санду Додон и компания ограничили их еще больше. Без совместных действий парламента и правительства не получится выдавить россиян. Так что возможные парламентские перевыборы — на повестки дня. И лишь после этого можно ожидать более активных действий молдовских властей на Приднестровском направлении. Правда, будем реалистами – просто так выдавить россиян оттуда не получится. Но если будет консолидированная позиция всех властей, поддержка со стороны мирового сообщества (в том числе со стороны Украины), есть вероятность договориться об уменьшении российского военного контингента в Приднестровье. А со временем – и о постепенном выводе оттуда российских войск".

"Для Украины приоритет — экономические вопросы"

По мнению политолога-международника Виктории Закревской, речь может идти о перезагрузке прозападного толка. Ведь с избранием проевропейского президента Молдова может поменять свои приоритеты.

"Почему может? Потому что Молдова — это парламентская республика. И в преддверие парламентских выборов в стране наблюдается кризис. Неизвестно, получат ли проевропейские силы большинство в парламенте", – поясняет эксперт

Что касается Украины и Молдовы, то в приоритеты — экономические вопросы, уверена Виктория Закревская.

"Поскольку обе страны участвуют в восточном партнерстве, могут обсуждаться параметры торговли в зонах свободной торговли с ЕС, а также вопросы блокирования торговли по определенным позициям со стороны РФ, – считает эксперт. – Могут обсуждаться и вопросы миграции в постковидный период. Важным для Украины остается вопрос Приднестровья, поскольку есть общая граница – это уже касается безопасности".

В целом какие-то прорывные направления для перезагрузки отношений назвать сложно, отмечает Виктория Закревская. Она считает, что скорее этот термин описывает внутриполитическую задачу для Молдовы: определить, какие силы будут формировать правительство, а значит и экономическую политику — проевропейские или пророссийские.

Как сообщал портал "Комментарии", молдавский парламент урезал полномочия президента страны после победы Майи Санду на выборах (вывел из подчинения президента Службу информации и безопасности Молдовы), а также поддержал в первом чтении законопроект о статусе русского языка в стране и возвращении на телевидение программ из России. В ответ на эти действия Санду анонсировала акцию протеста и требует роспуска парламента. Чем завершится политическое противостояние в Молдове и как должна вести себя Украина читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.





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