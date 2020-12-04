Политический кризис в Молдове: победит ли "русский вектор"

Молдавский парламент урезал полномочия президента страны после победы Майи Санду на выборах (вывел из подчинения президента Службу информации и безопасности Молдовы), а также поддержал в первом чтении законопроект о статусе русского языка в стране и возвращении на телевидение программ из России. В ответ на эти действия Санду анонсировала акцию протеста и требует роспуска парламента. Чем завершится политическое противостояние в Молдове и как должна вести себя Украина читателям "Комментариев" рассказали украинские эксперты.

Митинг протеста в Молдове

"Кризис будет развиваться"

Политический эксперт Евгений Магда напоминает, что Молдова — парламентская республика. И полномочия президента там не слишком весомы и значительны.

"Победа Майи Санду вызвала определенную эйфорию среди ее сторонников. Такую же эйфорию это, почему-то, вызвало в Украине. На самом деле, Молдова остается под достаточно значительным влиянием со стороны России, – подчеркивает эксперт. – Несмотря на то, что они не имеют общей границы, Россия влияет на ситуацию в Молдове через непризнанную Приднестровскую молдавскую республику".

Чем закончится политическое противостояние в Молдове — вопрос интересный по ряду причин.

"Первая из них — в новейшей истории Молдовы уже были случаи массовых протестов, массовых беспорядков. И это хорошо помнят многие участники политического процесса, – отмечает Евгений Магда. – Вторая — законодательство Молдовы не предусматривает досрочных парламентских выборов ранее, чем через полгода после президентских. И это тоже серьезный вызов для команды Санду. Она рискует оказаться в положении голого короля. Третий фактор — серьезное российское влияние на Молдову, которую в Кремле рассматривают как своеобразный полигон для дестабилизации на постсоветском пространстве. Так что кризис находится в состоянии развития".

Эксперт подчеркивает, что нам следует понимать: Россия будет использовать дестабилизацию в любом соседнем государстве для того, чтобы спроецировать ее на Украину. И Украина на политический кризис в Молдове должна реагировать не какими-то советами, а укреплением собственных государственных институций.

"У Санду есть шанс получить президентское большинство в парламенте"

Избрание Майи Санду стало одним из самых неприятных для Кремля сюрпризов 2020 года, уверен эксперт Международного института демократий Евгений Дикий. И теперь Москва руками своих марионеток — экс-президента Додона и фракции социалистов в парламенте — пытается нанести удар.

"Они хотят сделать то, что в свое время удалось сделать с выбранным также вопреки воле РФ украинским президентом Ющенко, — подчеркивает эксперт. – А именно – "обнулить" полномочия главы государства, свести его функции к чисто "церемониальным". При этом усилить парламент, в котором РФ надеется удержать контроль над большинством".

Евгений Дикий считает, что Кремль и Додон недооценили степень общественной поддержки как персонально Майи Санду, так и собственно западного вектора развития страны, символом которого она стала.

"Скорее всего, провокационные действия Додона и социалистов (а если перехват контроля над службой безопасности еще можно считать прагматичным действием, "простой" борьбой за власть с новым президентом, то принятие закона о статусе русского языка иначе как политической провокацией не назовешь) будут иметь противоположный эффект. Майя Санду на волне поддержки активной частью общества добьется роспуска парламента и досрочных выборов. И если они будут происходить в ближайшее время, именно прозападные партии могут получить большинство, – прогнозирует эксперт. – То есть, пытаясь "обнулить" полномочия Санду, Додон и РФ возможно сделали ей подарок — шанс получить пропрезидентское большинство в новом парламенте. Что очень помогло бы ей в планируемых радикальных реформах и в борьбе за вывод российского оккупационного контингента с территории Молдовы".

Украина крайне заинтересована в победе Санду в этом противостоянии, отмечает Евгений Дикий.

"Поскольку Молдова — союзник ЕС и НАТО, она автоматически также является союзником Украины как в противостоянии с РФ, так и в наших стремлениях к евроинтеграции. Тогда как "Молдавская ССР" Додона для нас – еще один анклав РФ на нашей границе и потенциальный источник военной угрозы со стороны Приднестровья", – уверен эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", четверг, 3 декабря, более 5000 человек вышли на демонстрацию в центре Кишинева, столицы Молдовы, в знак протеста против законопроекта, направленного на ограничение президентских полномочий, который считают попыткой помешать новоизбранному президенту.





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