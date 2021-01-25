Чего ждать миру от Байдена - мнения экспертов

Джо Байден в статусе 46-го президента США уже подписал ряд указов и отменил ряд действий предшественника – Дональда Трампа. Что можно сказать о первых действиях нового главы Белого дома и чего ждать от него ЕС, Китаю, РФ, Украине размышляли украинские эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Главная интрига — отношения с Китаем"

Доктор политических наук Игорь Пиляев напоминает, что главным посылом Джо Байдена в инаугурационной речи был призыв покончить с расколом американского общества, к гражданскому сплочению и единению ради будущего.

"Однако ряд подписанных им первых указов, такие как отмена правовых оснований для строительства "Великой американской стены" на границы с Мексикой, отмена введенного Дональдом Трампом на въезд мигрантов из семи проблематичных с точки зрения террористических рисков мусульманских и африканских стран, отмена разрешения на строительство трубопровода Keystone XL для поставки нефти из Канады для американских нефтеперерабатывающих заводов (против чего выступали экологи), вряд ли поспособствуют преодолению такого раскола, а скорее его усилят", — считает Игорь Пиляев.

По его мнению, главной интригой президентства Байдена в сфере мировой политики остается возможность "перезагрузки" отношений с Китаем.

"Станет ли Пекин партнером США в процессе глобализации или будет, как и при Трампе, рассматриваться главной угрозой безопасности и могуществу США, — поясняет эксперт. — От этого во многом будет зависеть и характер американо-российских отношений при новом американском президенте".

Если "перезагрузка" с Китаем состоится, что вполне вписывается в глобалистскую доктрину Байдена, напряженность в отношениях США с Россией с высокой вероятностью усилится, прогнозирует Игорь Пиляев.

"Проблема, однако, в том, что Вашингтону вряд ли удастся в ближайшей перспективе восстановить свой потенциал лидерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который был утрачен после выхода Трампа в январе 2016 года из интеграционного соглашения о Тихоокеанском партнерстве. И к которому после этого присоединился Китай. Более того, в ноябре 2020 года историческом триумфом Китая стало подписание Ханойского соглашения о региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с участием ближайших союзников США Японии, Южной Кореи и Австралии, но опять-таки без США. И далеко не факт, что Пекин согласится на участие Вашингтона в этом соглашении", — отмечает эксперт.

В то же время, подчеркивает Игорь Пиляев, с приходом Байдена следует ожидать усиления стратегического партнерства США с ЕС на единой ценностной основе неолиберального глобализма, что может привести и к консолидации их совместной политики на украинском направлении.

"Зеленский вызывает в Белом доме раздражение"

Политолог Андрей Окара считает, что для Украины в связи с президентством Байдена сложилась неоднозначная ситуация.

"Есть благоприятный фон для улучшения отношений между Украиной и США как государствами. Но — не благоприятный фон лично для Зеленского. События, которые разворачивались с его прямым и непрямым участием вокруг Байдена и Трампа (украиногейт после телефонного разговора Зеленского с Трампом, дело Бурисмы, "пленки Деркача" и так далее) привели к тому, что фигура Зеленского вызывает в Белом доме (и при старой администрации, и при новой) раздражение. Есть определенные эмоции и политический негатив", — поясняет политолог.

В рамках же американо-украинского кейса он не исключает усиление роли США во внутриполитических делах нашей страны. А также — предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

"При Байдене прогнозирую улучшения экономических и политических отношений между Штатами и Евросоюзом. Будет попытка оторвать ЕС от России, уменьшить их связи. Байден будет стараться отстроить европейско-американский, евро-атлантический мир, который при Трампе был изрядно подпорчен", — отмечает Андрей Окара.

Характеризуя байденовскую политику касательно России, эксперт отметил, что, по одной версии, неприятности у РФ при новой американской администрации могут быть только на словах (Байден ранее называл Россию врагом №1 для США). По другой – и на делах тоже…

"Кремль хочет от США, чтобы те признали, что постсоветское пространство, за исключением трех балтийских стран — это зона геополитических интересов РФ. Мол, смиритесь с тем, что Украина, Беларусь, Молдова – это часть истории России… Но судя по назначениям, которые делает Байден, в том числе в Госдеп, мы увидим возврат к политике старых демократов по сдерживанию России, — подчеркивает политолог. — Согласно их логике, Восточная Европа должна быть оплотом против РФ".

Что касается взаимоотношений с Китаем, то Штаты при Байдене будут пытаться превратить КНР в эффективного партнера, считает Андрей Окара.

"При этом будет происходит балансировка в треугольник США-РФ-Китай, где будут попытки сдержать Китай с помощью РФ, а РФ — с помощью Китая. Но есть все основания полагать, что отношения между США и КНР при Байдене будут лучше, чем при Трампе", — резюмирует политолог.

Как сообщал портал "Комментарии", в новом правительстве США при 46 президенте Джо Байдене прокомментировали политику санкций против России за военную агрессию против Украины на Донбассе и оккупацию Крыма.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!