Цели и задачи определены: что известно о первом в 2024 году "Рамштайне"

Контактная группа по обороне Украины 23 января собралась на первую в 2024 году встречу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает портал "Комментарии".

Западные партнеры впервые в новом году собрались в формате "Рамштайн". Фото из открытых источников

Во время открытия заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Рустем Умеров сообщил западным партнерам, что руководство Украины определило четкие военные задачи и цели на 2024 год. Со своей стороны, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ наработали военные приоритеты на текущий год, рассказал министр.

Рустем Умеров заявил, что для удержания линии фронта Украина должна получать от партнеров достаточное количество техники, боеприпасов, технического обслуживания и запчастей.

В то же время, отметил министр обороны, для прорыва на фронте ВСУ требуются инновации и значительный технологический прогресс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.

