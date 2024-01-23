logo

BTC/USD

39306.63

ETH/USD

2194.67

LTC/USD

64.69

USD/UAH

38.00

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Цели и задачи определены: что известно о первом в 2024 году "Рамштайне"
commentss НОВОСТИ Все новости

Цели и задачи определены: что известно о первом в 2024 году "Рамштайне"

Умеров заявил союзникам, что для прорыва нужны инновации

сегодня, 21:27
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Контактная группа по обороне Украины 23 января собралась на первую в 2024 году встречу. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает портал "Комментарии".

Цели и задачи определены: что известно о первом в 2024 году "Рамштайне"

Западные партнеры впервые в новом году собрались в формате "Рамштайн". Фото из открытых источников

Во время открытия заседания в формате "Рамштайн" министр обороны Рустем Умеров сообщил западным партнерам, что руководство Украины определило четкие военные задачи и цели на 2024 год. Со своей стороны, Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ наработали военные приоритеты на текущий год, рассказал министр.

Рустем Умеров заявил, что для удержания линии фронта Украина должна получать от партнеров достаточное количество техники, боеприпасов, технического обслуживания и запчастей.

В то же время, отметил министр обороны, для прорыва на фронте ВСУ требуются инновации и значительный технологический прогресс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже определены конкретные даты, когда будут подписаны новые договоры о гарантиях безопасности для Украины. По словам украинского президента, это будут "сильные двусторонние соглашения". "Январь и февраль должны принести соответствующие результаты. Уже есть конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы", — заявил Владимир Зеленский.

"Комментарии" также писали, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что переход к обороне обычно приводит к заморозке войны, на что Украина не может согласиться в российско-украинском противостоянии. Руководитель Офиса президента подчеркнул, что "решение состоит не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами и вместе с нашими партнерами". По словам Андрея Ермака, ситуация на фронте сложная, однако мотивация украинских воинов очень высока.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/01/23/promova-ministra-oboroni-ukraini-rustema-umerova/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости