logo

BTC/USD

34672.39

ETH/USD

1800.42

LTC/USD

68.56

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Байден призвал к паузе в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Байден призвал к паузе в войне

Паузу хотят использовать для достижения гуманитарных целей

сегодня, 17:47
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Президент США Джо Байден заявил о необходимости паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, отвечая на выкрик из толпы на предвыборном мероприятии в Миннесоте. Об этом сообщают "Комментарии".

Байден призвал к паузе в войне

Джо Байден

"Думаю, нам нужна пауза", – сказал Байден.


На просьбу уточнить, что он понимает под "паузой", Байден ответил:

"Пауза, чтобы дать время на то, чтобы вызволить заключенных".

Некоторое время спустя представители Белого дома пояснили, что глава США имел в виду не заключенных, а заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Сам Байден, объясняя свою позицию в отношении израильско-палестинского конфликта, заявил, что является сторонником создания двух государств — еврейского и арабского в Палестине, что было предусмотрено планом ООН в 1947 года.

"Я поддерживал формулу "двух государств". Я поддерживал её с самого начала. Дело в том, что ХАМАС – террористическая организация. Откровенно террористическая организация", – сказал президент США.

По словам Байдена, по его настоянию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси дали добро на доставку помощи в сектор Газа.

Напомним, что в ходе нападения на Израиль 7 октября ХАМАС захватил, по последним подсчетам, 230 заложников. При этом террористы позже заявили, что 50 заложников погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. ХАМАС намерен обменять израильских заложников на несколько тысяч своих единомышленников, которые находятся в тюрьмах Израиля.

Тем временем, у Путина ответили на громкое заявление Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Россияне поддерживают ВСУ: Путин распорядился заблокировать сайты помощи.

А в Германии приняли решение относительно ХАМАС



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!