Байден призвал к паузе в войне

Президент США Джо Байден заявил о необходимости паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС, отвечая на выкрик из толпы на предвыборном мероприятии в Миннесоте. Об этом сообщают "Комментарии".

Джо Байден

"Думаю, нам нужна пауза", – сказал Байден.

На просьбу уточнить, что он понимает под "паузой", Байден ответил:

"Пауза, чтобы дать время на то, чтобы вызволить заключенных".

Некоторое время спустя представители Белого дома пояснили, что глава США имел в виду не заключенных, а заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября.

Сам Байден, объясняя свою позицию в отношении израильско-палестинского конфликта, заявил, что является сторонником создания двух государств — еврейского и арабского в Палестине, что было предусмотрено планом ООН в 1947 года.

"Я поддерживал формулу "двух государств". Я поддерживал её с самого начала. Дело в том, что ХАМАС – террористическая организация. Откровенно террористическая организация", – сказал президент США.

По словам Байдена, по его настоянию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси дали добро на доставку помощи в сектор Газа.

Напомним, что в ходе нападения на Израиль 7 октября ХАМАС захватил, по последним подсчетам, 230 заложников. При этом террористы позже заявили, что 50 заложников погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа. ХАМАС намерен обменять израильских заложников на несколько тысяч своих единомышленников, которые находятся в тюрьмах Израиля.

Тем временем, у Путина ответили на громкое заявление Залужного о том, что ситуация на фронте зашла в тупик.

Россияне поддерживают ВСУ: Путин распорядился заблокировать сайты помощи.

А в Германии приняли решение относительно ХАМАС.