ЦАХАЛ заявил о "вратах ада", которые открыл ХАМАС

Израильский военный заявил, что с сегодняшним вторжением палестинцев на территорию Израиля открылись "врата ада". Видео с таким пугающим заявлением распространяется в телеграм-каналах, сообщают "Комментарии".

Израильский военный говорит о "вратах ада"

"Хочу сказать одно: ХАМАС открыл врата ада в секторе Газа. ХАМАС принял решение и будет нести ответственность, и заплатит за свои действия", — говорит мужчина в военной форме на видео.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант тоже сделал заявление.

"То, что было раньше, не повторится никогда. Мы изменим ситуацию в Газе на 50 лет вперёд. Я был командующим Южным округом в армии, мы ломали хребет ХАМАС, пока политики не остановили нас. Этого больше не произойдёт никогда", — сказал Галант.

Напомним, что ранее Египет заявил, что, по его информации, если Израиль примет решение о наземной операции в секторе Газа, в войну против еврейского государства вступит Хезболла. Она базируется на юге Ливана, угрожая Израилю с севера. Такое решение совет национальной безопасности еврейского государства принял. По сообщениям СМИ, в эти минуты ЦАХАЛ входит в сектор Газа.

Однозначно Израиль поддержали США, ЕС, Бразилия, Украина. На стороне ХАМАС — Иран, Сирия, Талибан.

Кроме того, как отмечают СМИ, известно, что Израиль является ядерным государством и, в случае крайней угрозы его безопасности, он может применить ядерное оружие.

Тем временем, в Офисе президента намекнули, кто стоит за ХАМАС.

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