Появилась реакция Зеленского на события в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Лидер украинцев поддержал право Израиля на защиту. Как передает портал "Комментарии", свою позицию глава государства озвучил у себя в Telegram.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Ужасные сообщения из Израиля. Мои соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли от террористической атаки. Верим, что порядок будет восстановлен и террористы будут уничтожены", — заявил президент.

Он подчеркнул, что террор является преступлением по всему миру. Он призвал мир объединяться против террора для установления справедливости.

"Право Израиля на защиту не подлежит сомнению. Все обстоятельства этой террористической атаки должны быть установлены, чтобы мир знал и привлек к ответственности каждого, кто побуждал к нападению и помог его организации", — заявил гарант.

Зеленский призвал украинцев в Израиле следовать инструкциям местных властей, не игнорировать правила безопасности и при необходимости обращаться в посольство Украины.

По словам Зеленского, тот факт, что Израиль дает мощный ответ террористам не может быть оспорим. Это право каждого суверенного государства на действия тех, кто посягает на территориальную целостность и суверенитет.

Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – это не спецоперация, а война: премьер Израиля Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа.



