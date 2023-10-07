Появилась реакция Зеленского на события в Израиле

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский осудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Лидер украинцев поддержал право Израиля на защиту. Как передает портал "Комментарии", свою позицию глава государства озвучил у себя в Telegram.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Он подчеркнул, что террор является преступлением по всему миру. Он призвал мир объединяться против террора для установления справедливости.
Зеленский призвал украинцев в Израиле следовать инструкциям местных властей, не игнорировать правила безопасности и при необходимости обращаться в посольство Украины.
По словам Зеленского, тот факт, что Израиль дает мощный ответ террористам не может быть оспорим. Это право каждого суверенного государства на действия тех, кто посягает на территориальную целостность и суверенитет.
Отметим, утром 7 октября по Израилю был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Вооруженное крыло ХАМАС объявило о начале операции под названием "Наводнение Аль-Акса" против Израиля. На территорию страны проникли боевики, идут бои, есть погибшие. Израильские власти созывают резервистов. О чем говорит происходящее – и к чему может привести? Почему атака началась именно сейчас? Может ли это как-то отразиться на российско-украинской войне? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – это не спецоперация, а война: премьер Израиля Нетаньяху сделал новое заявление после атаки ХАМАСа.
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Ігор
сегодня, 14:50
Саме терор зараз і зазнає крихітного нападу. Відсіч терористичній країні яка гнобила всіх сусідів якраз і є правом на захист. Сусіди Ізраїлю прагнуть не стати Україною. Ніхто не хоче бути і Палестиною яка зазнає геноциду.
Ігор
сегодня, 14:50
Саме терор зараз і зазнає крихітного нападу. Відсіч терористичній країні яка гнобила всіх сусідів якраз і є правом на захист. Сусіди Ізраїлю прагнуть не стати Україною. Ніхто не хоче бути і Палестиною яка зазнає геноциду.