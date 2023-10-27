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ЦАХАЛ заявил о "расширении наземной операции" в секторе Газа

ХАМАС подтвердил, что армия Израиля атаковала сектор "с суши, с моря и с воздуха"

сегодня, 21:45
Автор:
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Константин Куликов
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Армия Израиля официально уведомила о "расширении наземной операции"  в секторе Газа. В ответ ХАМАС объявил мобилизацию, заявив что анклав атакован израильской армией "с суши, с моря и с воздуха". Об этом сообщают "Комментарии".

ЦАХАЛ заявил о "расширении наземной операции" в секторе Газа

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"В последние часы мы усилили атаки в Газе. ВВС широко атакуют подземные цели и террористическую инфраструктуру. Продолжая наступательные действия, которые мы проводили в последние дни, сухопутные войска сегодня вечером расширяют наземные операции", — заявил официальный представитель ЦАХАЛ  Даниэль Хагари. 


На этом фоне СМИ сообщили, что связь и доступ в интернет в Газе полностью пропали. ХАМАС призвал к мобилизации и выпустил заявление с призывом к "немедленным действиям", чтобы остановить бомбардировки сектора Газа израильской армией.

Также террористы ХАМАС стали массировано обстреливать город Сдерот на юге Израиля.

Затем ХАМАС, который ранее отверг предложение об освобождении заложников, заявил о готовности освободить пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня. 

В это же время официальные лица Саудовской Аравии предупредили США, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Тем временем, Израиль предложил ХАМАС перемирие: озвучены условия. Израиль предложил ХАМАС перемирие: озвучены условия. 

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