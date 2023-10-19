ЦАХАЛ получил "зеленый свет" на штурм сектор Газа

ЦАХАЛ получил "добро" на проведение наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщают "Комментари", со ссылкой на ABC News.

ЦАХАЛ в любой момент может начать операцию против ХАМАС в секторе Газа

Ави Дихтер, член кабинета безопасности Израиля, заявил ABC News, что ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе имеют в общей сложности 50 000 боевиков и что израильские военные, мобилизовавшие более 400 000 солдат, получили "зеленый свет" для вторжения в сектор Газа, чтобы начать свою миссию по "уничтожению Хамаса".

Напомним, что 7 октября боевики ХАМАС, которые вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, убили 1200-1300 мирных израильтян, женщин, детей, стариков. Многих из них подвергли перед этим изнасилованиям и другим жестоким пыткам, тела некоторых убитых детей были сожжены.

В ответ Израиль объявил о проведении операции "Железные мечи", целью которой является уничтожение всех членов группировки "ХАМАС". В ответ на ракетные обстрелы Израиля и в рамках подготовки к сухопутной операции Израиль стал наносить авиационные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Проведение наземной операции неоднократно откладывалось из-за возможных жертв среди мирного населения. Для уменьшения жертв среди гражданских ЦАХАЛ призвал жителей сектора покинуть его, уйдя на юг. Но соседний Египет отказался принимать беженцев.

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