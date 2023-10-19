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Климкин рассказал о планах Путина

Экс-министр иностранных дел рассказал о стратегии Путина – как Россия хочет победить США

сегодня, 17:03
Автор:
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Константин Куликов
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Стратегия Путина в противостоянии с США состоит в повторении американского приема позднего СССР, когда американцы спровоцировали Советский Союз включиться в гонку вооружений, надорвавших экономические возможности советской империи. Теперь Путин пытается использовать этот же прием в отношении США – опираясь на поддержку Китая, угрожая ядерным оружием, он пытается спровоцировать Соединенные Штаты делать большие ассигнования в силы ядерного сдерживания. При этом диктатор рассчитывает, что экономика США не выдержит этого. Об этом сообщают "Комментарии", ссылающиеся на мнение бывшего министра внешних дел Украины Павла Климкина.

Климкин рассказал о планах Путина

Климкин

"Есть одна сфера — ядерное оружие и его носители, где Путин чувствует себя на одном уровне с США — как во времена СССР, которые ему так нравятся, — пишет Павел Климкин. — Именно поэтому РФ и сделала накануне его встречи с Си символический шаг по отмене ратификации договора о ядерных испытаниях. Намек ясен — как когда-то США истощили поздний СССР, в том числе с помощью  гонки вооружений, теперь Путин хоть "вернуть" этот ответ США, но не сам, а вместе с Китаем. У Китая гораздо меньше ядерных боеголовок, чем у РФ и США, но их количество будет увеличиваться. Путин считает, что США не смогут сами выдержать эту новую гонку вооружений, собственно ее не хотят, поскольку переживают непростые времена во внутренних политических дискуссиях, а поддержку коллективного Запада им будет получить тяжело".


По мнению Климкина, Китай использует Россию, но дальнейшие совместные действия вместе с ней будут планироваться исключительно с учетом интересов КНР.

"Си прекрасно понимает, что Запад "показал зубы" с применением ATACAMS и будет это постепенно, но стратегически делать дальше, в том числе с помощью поставок самолетов. Китайцы вряд ли пересекут красные линии Запада в поставках РФ оружия, но пока будут и дальше присылать почти все, чтобы сдерживать российский режим. Если Байден и Си не договорятся о чем-то другом на своей встрече, которая планируется в следующем месяце, поэтому поговорить с Си до этого было так критически важно для Путина, но Си видит мир через китайские и точно не российские очки", – пишет экс-министр.

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