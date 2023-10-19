Климкин рассказал о планах Путина

Стратегия Путина в противостоянии с США состоит в повторении американского приема позднего СССР, когда американцы спровоцировали Советский Союз включиться в гонку вооружений, надорвавших экономические возможности советской империи. Теперь Путин пытается использовать этот же прием в отношении США – опираясь на поддержку Китая, угрожая ядерным оружием, он пытается спровоцировать Соединенные Штаты делать большие ассигнования в силы ядерного сдерживания. При этом диктатор рассчитывает, что экономика США не выдержит этого. Об этом сообщают "Комментарии", ссылающиеся на мнение бывшего министра внешних дел Украины Павла Климкина.

Климкин

"Есть одна сфера — ядерное оружие и его носители, где Путин чувствует себя на одном уровне с США — как во времена СССР, которые ему так нравятся, — пишет Павел Климкин. — Именно поэтому РФ и сделала накануне его встречи с Си символический шаг по отмене ратификации договора о ядерных испытаниях. Намек ясен — как когда-то США истощили поздний СССР, в том числе с помощью гонки вооружений, теперь Путин хоть "вернуть" этот ответ США, но не сам, а вместе с Китаем. У Китая гораздо меньше ядерных боеголовок, чем у РФ и США, но их количество будет увеличиваться. Путин считает, что США не смогут сами выдержать эту новую гонку вооружений, собственно ее не хотят, поскольку переживают непростые времена во внутренних политических дискуссиях, а поддержку коллективного Запада им будет получить тяжело".

По мнению Климкина, Китай использует Россию, но дальнейшие совместные действия вместе с ней будут планироваться исключительно с учетом интересов КНР.

"Си прекрасно понимает, что Запад "показал зубы" с применением ATACAMS и будет это постепенно, но стратегически делать дальше, в том числе с помощью поставок самолетов. Китайцы вряд ли пересекут красные линии Запада в поставках РФ оружия, но пока будут и дальше присылать почти все, чтобы сдерживать российский режим. Если Байден и Си не договорятся о чем-то другом на своей встрече, которая планируется в следующем месяце, поэтому поговорить с Си до этого было так критически важно для Путина, но Си видит мир через китайские и точно не российские очки", – пишет экс-министр.

Между тем, Кулеба рассказал, когда первые истребители F-16 прибудут в Украину.

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