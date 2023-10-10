ЦАХАЛ добрался до руководства ХАМАС: кого уничтожили

ХАМАС заявил о ликвидации министра экономики ХАМАС Джавада Абу Шамалы и члена так называемого политбюро террористов Закария Абу Маамара. Об этом сообщают "Комментарии".

ЦАХАЛ пообещал уничтожить всех террористов

Они были ликвидированы ЦАХАЛ при помощи воздушного удара.

В ответ на уничтожение своих лидеров пресс-секретарь военного крыла ХАМАС Абу Обейда выступил с новыми угрозами в адрес Израиля. Он предложил мирным жителям израильского Ашкелона покинуть город до 17:00 и закончил свою речь словами "мы предупредили заранее".

Напомним, что в городе проживало до атаки ХАМАС на него почти 150 тысяч человек. Он был одной из целей атаки палестинских террористов, которые захватили его в первые часы атаки. Позже город был отбит израильской армией.

Город находится в непосредственной близости от сектора Газа.

Напомним, что ХАМАС ("Исламское движение сопротивления") — палестинское исламистское террористическое движение и политическая партия, правящая в секторе Газа (с июля 2007 года). ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, Европейским Союзом, Организацией американских государств, а также в ряде других стран. Также он запрещён в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. Хамас не признаётся террористической организацией, в России, Норвегии, Турции, КНР, Катаре, странах Организации исламского сотрудничества, а также в ряде других стран.

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