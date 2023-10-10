Зеленский анонсировал запуск нового зернового коридора

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о скором запуске нового маршрута для экспорта агропромышленной продукции из Украины по "коридору солидарности" – через территории Молдовы и Румынии. Как передает портал "Комментарии", такую новость президент озвучил во время выступления на совместном с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом брифинге.

Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В "треугольнике" Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, основной акцент, конечно же, на экономическом развитии. Именно поэтому дружественные страны уже имеют хорошие результаты в развитии логистики в этом "треугольнике". Именно поэтому вскоре будет дан старт зерновому коридору из Украины через Молдову в Румынию.

По словам лидера украинцев, сотрудничество Украины, Румынии и Молдовы – яркое подтверждение того, как много можно сделать, когда объединиться. Это тот позитив, которые оценит Европы и весь мир в целом.

"И очень важно, что сотрудничество между Украиной, Молдовой и Румынией стимулирует развитие бизнеса, инфраструктуры и рабочих мест для наших народов", — сказал глава государства.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина предложила механизм экспорта зерна: из пяти соседних стран ЕС лишь одна против.



