Зеленский анонсировал запуск нового зернового коридора

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о скором запуске нового маршрута для экспорта агропромышленной продукции из Украины по "коридору солидарности" – через территории Молдовы и Румынии. Как передает портал "Комментарии", такую новость президент озвучил во время выступления на совместном с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом брифинге.
Владимир Зеленский и Клаус Йоханнис. Фото - сайт Офиса президента Украины
Президент подчеркнул, основной акцент, конечно же, на экономическом развитии. Именно поэтому дружественные страны уже имеют хорошие результаты в развитии логистики в этом "треугольнике". Именно поэтому вскоре будет дан старт зерновому коридору из Украины через Молдову в Румынию.
По словам лидера украинцев, сотрудничество Украины, Румынии и Молдовы – яркое подтверждение того, как много можно сделать, когда объединиться. Это тот позитив, которые оценит Европы и весь мир в целом.
Читайте также на портале "Комментарии" — сообщения о том, что Королевский флот Великобритании вскоре может появиться в Черном море, чтобы помочь Украине транспортировать коммерческими суднами зерно и другое продовольствие не соответствует действительности. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина предложила механизм экспорта зерна: из пяти соседних стран ЕС лишь одна против.
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