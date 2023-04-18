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Буданов рассказал о графике подготовки к контрнаступлению

Россия перешла к стратегической оборонной операции, чтобы удержать захваченные территории

сегодня, 19:19
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Автор:

Моесеенко Валентина

Подготовка к контрнаступлению Украины идет по графику, а Россия перешла к стратегической оборонной операции. Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью NV, пишут "Комментарии".

Буданов рассказал о графике подготовки к контрнаступлению

Как ВСУ придерживаются плана подготовки к деоккупации территорий

Главный украинский разведчик не раскрыл никаких деталей по контрнаступлению, однако посоветовал не обращать внимания на весь тот поток информаций-догадок, который сейчас разносится в разных соцсетях.


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"Не слушайте весь тот шлак, который сейчас несется по интернету – одни говорят, что сейчас начнется, другие – нет, они уже его отменили. Не понимают ситуацию ни те, ни другие", – сказал Буданов.

По его словам, Россия перешла к стратегической оборонной операции: их задача – удержать захваченные территории.

"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на админграницы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая провалившаяся попытка. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на данный момент нет. И в ближайшее время не будет", – рассказал Буданов.

В который раз он прокомментировал свои слова о том, что весной армия Украины войдет в Крым, акцентировавшись на том, что еще есть в запасе время.

Также Буданов подчеркнул, что подготовка всех сил к деоккупации украинских территорий идет по графику. То, что будет происходить – это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ.

Напомним, "Комментарии" писали, что стало известно главное задание "ливня" о контрнаступлении ВСУ.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что партнеры Украины помогают правительству достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала наступления, снабжая тяжелой бронетехникой и боеприпасами.

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