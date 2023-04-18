Буданов рассказал о графике подготовки к контрнаступлению

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Моесеенко Валентина
Подготовка к контрнаступлению Украины идет по графику, а Россия перешла к стратегической оборонной операции. Об этом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью NV, пишут "Комментарии".
Как ВСУ придерживаются плана подготовки к деоккупации территорий
Главный украинский разведчик не раскрыл никаких деталей по контрнаступлению, однако посоветовал не обращать внимания на весь тот поток информаций-догадок, который сейчас разносится в разных соцсетях.
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По его словам, Россия перешла к стратегической оборонной операции: их задача – удержать захваченные территории.
В который раз он прокомментировал свои слова о том, что весной армия Украины войдет в Крым, акцентировавшись на том, что еще есть в запасе время.
Также Буданов подчеркнул, что подготовка всех сил к деоккупации украинских территорий идет по графику. То, что будет происходить – это завершение войны. Завершение войны восстановлением наших границ.
Напомним, "Комментарии" писали, что стало известно главное задание "ливня" о контрнаступлении ВСУ.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что партнеры Украины помогают правительству достичь уровня технического оснащения, необходимого для начала наступления, снабжая тяжелой бронетехникой и боеприпасами.
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