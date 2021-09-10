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Главная Новости Политика внешняя политика Британский посол намекнула на возможность предоставления Украине безвиза
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Британский посол намекнула на возможность предоставления Украине безвиза

Британские эксперты ознакомятся с процедурой выдачи заграничных биометрических паспортов

сегодня, 16:25
Автор:

Козлова Альбіна

В рамках встречи 10 сентября между министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и дипломатами Великобритании обсудили вопросы проверки иностранными экспертами украинской системы изготовления и выдачи заграничных биометрических паспортов. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Британский посол намекнула на возможность предоставления Украине безвиза

Британские эксперты приедут в Украину в текущем месяце, фото МВД

Во время разговора посол Великобритании рассказала, что в будущем будут проводить переговоры между правительствами о возможном предоставлении Украине безвиза. В рамках предстоящих переговоров обязательно заслушают доклады экспертов, которые будут проверять систему биометрии. Сообщается, что эксперты прибудут в Украину в сентябре.

Со своей стороны Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность за полицейское взаимодействие между странами и сотрудничество с Государственной пограничной службой Украины. Также Денис Монастырский предложил Британии присоединиться к полицейским проектам, реализуемым Украиной, и поделиться своим опытом.

Отметим, что украинцы в Великобритании могут обменять украинские водительские удостоверения на удостоверения местного образца без переаттестации.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества. Две стороны договорились о военном сотрудничестве во время официального визита ВСУ в Великобританию. По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.


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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/denis-monastirskii-proviv-zustric-iz-nadzvicainim-ta-povnovaznim-poslom-spolucenogo-korolivstva-velikoyi-britaniyi-ta-pivnicnoyi-irlandiyi-v-ukrayini-pani-melindoyu-simmons
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