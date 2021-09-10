Британский посол намекнула на возможность предоставления Украине безвиза

В рамках встречи 10 сентября между министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским и дипломатами Великобритании обсудили вопросы проверки иностранными экспертами украинской системы изготовления и выдачи заграничных биометрических паспортов. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.



Британские эксперты приедут в Украину в текущем месяце, фото МВД

Во время разговора посол Великобритании рассказала, что в будущем будут проводить переговоры между правительствами о возможном предоставлении Украине безвиза. В рамках предстоящих переговоров обязательно заслушают доклады экспертов, которые будут проверять систему биометрии. Сообщается, что эксперты прибудут в Украину в сентябре.



Со своей стороны Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность за полицейское взаимодействие между странами и сотрудничество с Государственной пограничной службой Украины. Также Денис Монастырский предложил Британии присоединиться к полицейским проектам, реализуемым Украиной, и поделиться своим опытом.

Отметим, что украинцы в Великобритании могут обменять украинские водительские удостоверения на удостоверения местного образца без переаттестации.



Как сообщал портал "Комментарии", Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества. Две стороны договорились о военном сотрудничестве во время официального визита ВСУ в Великобританию. По словам командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!