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Главная Новости Политика внешняя политика Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества - детали
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Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества - детали

Вооруженные силы Украины отчитались об официальном визите в Великобританию

сегодня, 12:30
Автор:

Кириєнко Анна

Делегация Вооруженных Сил Украины и представители Соединенного Королевства Великобритании договорились об углублении военного сотрудничества. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Командования Объединенных сил ВСУ.

Украина и Великобритания договорились об углублении военного сотрудничества - детали

Украина и Великобритания будут углублять военное сотрудничество. Фото: facebook/JointForcesCommandAFU

Две стороны договорились о военном сотрудничестве во время официального визита ВСУ в Великобританию. По словам   командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наев, в ходе поездки изучался и опыт работы Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании.

"Мы ознакомились с условиями планирования, подготовки и проведения операций Объединенных сил быстрого реагирования как самостоятельно, так и совместно с союзниками и партнерами, а также задачами по организации оперативной и боевой подготовки", — подчеркнул Сергей Наев.

Кроме того, начальник объединенных операций Постоянного оперативного штаба Стратегического командования Вооруженных Сил Соединенного Королевства Великобритании вице-адмирал Бен Ки посчитал нужными дальнейшие отношения с Украиной и усиление военного сотрудничества двух стран.

Напомним, что генерал-лейтенант и народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский заявил, что Вооруженные силы Украины готовы идти в наступление на Донбассе, если будет полная поддержка со стороны украинского народа. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном наступлении Вооруженных Сил нашей страны на Донбассе для освобождения временно оккупированных территорий. По словам Зеленского, в Кремле пытаются спровоцировать нашу страну своими агрессивными действиями. Он назвал взимания войск к границам Украины политическим и психологическим давлением со стороны Кремля. Полное мнение Зеленского можно найти здесь.


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Источник: https://www.facebook.com/JointForcesCommandAFU/photos/a.586140741788243/1232759933792984/
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