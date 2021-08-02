Боррель призвал ЕС искать пути взаимопонимания с Россией: что происходит между ЕС и РФ

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Евросоюзу следует искать пути взаимодействия с Россией. Что происходит между ЕС и РФ? Не создается ли впечатление, что ЕС всё больше подпадает под влияние Кремля? Оправданы ли в таком случае евроинтеграционные устремления Украины?

Жозеп Боррель (фото из открытых источников)

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец считает, что в риторике Борреля нет ничего удивительного.

"Мы видим изменение вектора европейской дипломатии, подталкиваемого, в первую очередь, лидерами ЕС – Германией и Францией. И Украина здесь скорее является катализатором, – уверен эксперт. – Дело в том, что самый большой урон от введения антироссийских санкций после событий 2014 года понесли две самый крупные экономики ЕС — Франция и Германия. Другие пострадали намного меньше. Чего стоил только отказ Франции во времена президентства Олланда продать РФ два вертолетоносных авиакрейсера".

По мнению Тараса Березовца, изменение европейского вектора касательно России – налицо. И ситуация с "Северным потоком-2" – лишь часть контекста.

"Очевидно, что далее Франция и Германия постараются протолкнуть значительное смягчение антироссийских санкций, – прогнозирует политтехнолог. – В то же время, Боррель прекрасно понимает, что встреча в рамках саммита ЕС с РФ, которую лоббировали французы и немцы, сейчас невозможна. Ведь даже одна страна может наложить на это вето. Поэтому, говоря о необходимости встречаться с россиянами, он уточнит, что никто не будет зациклен на формате всего ЕС, поскольку тут необходимо коллегиальное решение. Но это не исключает других форматов. В какой-то мере мы видим анонсирование возможного саммита Франция-Германия-Россия. Теоретически, к нему могут присоединиться и лояльные к РФ Италия, Испания".

Несмотря на это, Украина не должна изменят нынешний курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, уверен Тарас Березовец.

"Это долгосрочный курс, заложенный в Конституцию, – поясняет он. – И все прекрасно понимают, что это не произойдет одномоментно. Пока ЕС не будут "переварены" Балканы (а это процесс минимум ближайших 10 лет), вопрос членства Украины стоять на повестке дня не будет. Поэтому я не рассматриваю возможности нашего вступления в ЕС в ближайшие 15-20 лет. И то шансы – ниже среднего. А вот в случае с НАТО всё может быть быстрее. Кстати, Турция тоже член НАТО, но в ЕС ее никто не принимает. Думаю, в течение ближайших 5-7 лет у нас есть исторический шанс стать членом Альянса. Нужно просто правильно задать ориентиры и разыграть карты".

В последнее время все чаще звучат заявления влиятельных европейских политиков о пересмотре отношений с РФ, отмечает политолог Олег Гнатюк.

"О том, что нужно искать диалог с Россией неоднократно заявляли канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме указанных политиков, еще четыре страны — Австрия, Дания, Болгария, Италия — поддержали предложение пригласить Россию на саммит ЕС, который недавно состоялся (и состоялся всё же без РФ). А в марте этого года посол ЕС в Москве Маркус Эдерер заявлял Жозепу Боррелю, что позиция Евросоюза якобы слишком устарела и слишком сфокусирована на войне в Донбассе, а ЕС нужно двигаться дальше. Он советовал Боррелю разработать другой путь для ЕС в этом вопросе, – напоминает эксперт. – Сам же нынешний Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель еще в 2018 году, будучи тогда в должности министра иностранных дел Испании, выступал за сохранение испано-российских экономических связей. Аргументировал тем, что РФ для Испании имеет большую значимость как первостепенный экономический партнер. Недавнее заявление политика в очередной раз показала его преданность давним принципам сближение с РФ".

По мнению Олега Гнатюка, стратегическая дискуссия относительно согласованной политики между ЕС и РФ в самой Европе продолжается. И пока нет единой позиции среди государств-членов, а примером разногласий для некоторых стран является проект газопровода "Северный поток-2".

" В свою очередь, РФ не заинтересована в изменении внешнеполитического курса. Используя разобщенность стран Евросоюза, у которых сейчас нет ни финансовых возможностей, ни средств в сфере безопасности, РФ может продолжать игру в будущее многообещающее энергетическое сотрудничество с отдельными государствами, которые в ответ публично заявляют о необходимости сближения с Россией и всякими способами защищают ее интересы в Европе", – подчеркивает политолог.

Он не исключает, что подобные "заигрывания" с агрессором крупных европейских государств могут в скором времени разрушить европейскую политику непризнания оккупации Россией части украинских территорий и подорвать эффективность санкций, введенных против Кремля.

"С 2016 года ЕС строит свои отношения с РФ, основываясь на пяти принципах. И из этих пяти принципиальных положений выполнения Минских соглашений является первым и обязательным. Однако Россия до сих пор не отвела войска и не прекратила обстрел украинских территорий, – акцентирует Олег Гнатюк. – Очевидно, если со стороны ЕС не будет происходить единодушного политического, экономического, информационного и т.д. давления на РФ по решению украинского безопасностного вопроса, значит и провозглашенные им принципы будут стоить не более дешевого популизма".

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский считает, что Украина, как и Молдова с Грузией, начав свой путь к членству в Европейском Союзе, "заплатили" свою цену за это.

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