Борис Джонсон намерен выдвигаться на пост генсека НАТО

Экс-премьер Объединенного королевства Борис Джонсон в ходе сегодняшнего телемарафона заявил о своем желании претендовать на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщают "Комментарии".

Борис Джонсон претендуватиме на керівництво в НАТО

Так, отвечая на вопрос журналиста, когда он собирается возглавить Североатлантический альянс, Борис Джонсон ответил, что это прекрасная мысль.

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"НАТО когда? А отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет", — заявил бывший британский премьер.

При этом подчеркнул, что где бы он не был, он будет поддерживать Украину.

Напомним, что Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 год. В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим столицу Украины Киев после начала российского вторжения. Он добирался до Киева на машине, вертолёте, военном самолёте и поезде. Во время прогулки по Киеву к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подошла художница из Харькова Валерия Полянскова и подарила керамического петушка, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в посёлке Бородянка Киевской области. В июне 2022 года, как друг Украины, Джонсон был посвящён в Чернигове в казаки и внесён в казацкий реестр под именем Борис Чуприна. 16 апреля 2022 года Россия запретила Борису Джонсону въезд на свою территорию.

6 мая 2022 года внутри Консервативной партии прошло голосование о недоверии Борису Джонсону. Причиной вотума стал скандал, связанный с несоблюдением Джонсоном им же предложенных мер по борьбе с распространением COVID-19.

7 июля 2022 года Борис Джонсон заявил, что ушёл в отставку.

В последний день на своей должности он позвонил Владимиру Зеленскому. В своем интервью он заявлял, что до войны в Украине он считал Путина и его армию более серьезными.

В этом месяце стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свою должность.