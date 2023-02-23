logo

BTC/USD

23956.68

ETH/USD

1653.12

LTC/USD

94.57

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

41.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Борис Джонсон намерен выдвигаться на пост генсека НАТО
commentss НОВОСТИ Все новости

Борис Джонсон намерен выдвигаться на пост генсека НАТО

Экс-премьер Великобритании настроен решительно

сегодня, 21:42
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Экс-премьер Объединенного королевства Борис Джонсон в ходе сегодняшнего телемарафона заявил о своем желании претендовать на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщают "Комментарии".

Борис Джонсон намерен выдвигаться на пост генсека НАТО

Борис Джонсон претендуватиме на керівництво в НАТО

Так, отвечая на вопрос журналиста, когда он собирается возглавить Североатлантический альянс, Борис Джонсон ответил, что это прекрасная мысль.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"НАТО когда? А отличная мысль, очень удачная. Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел, и пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, в этот раз мне повезет", — заявил бывший британский премьер. 

При этом подчеркнул, что где бы он не был, он будет поддерживать Украину.

Напомним, что Борис Джонсон возглавлял правительство Британии с 2019 по 2022 год. В апреле 2022 года Джонсон стал первым лидером страны G7, посетившим столицу Украины Киев после начала российского вторжения. Он добирался до Киева на машине, вертолёте, военном самолёте и поезде. Во время прогулки по Киеву к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону подошла художница из Харькова Валерия Полянскова и подарила керамического петушка, который уцелел в разрушенной российскими войсками многоэтажке в посёлке Бородянка Киевской области. В июне 2022 года, как друг Украины, Джонсон был посвящён в Чернигове в казаки и внесён в казацкий реестр под именем Борис Чуприна. 16 апреля 2022 года Россия запретила Борису Джонсону въезд на свою территорию.

6 мая 2022 года внутри Консервативной партии прошло голосование о недоверии Борису Джонсону. Причиной вотума стал скандал, связанный с несоблюдением Джонсоном им же предложенных мер по борьбе с распространением COVID-19.

7 июля 2022 года Борис Джонсон заявил, что ушёл в отставку.

В последний день на своей должности он позвонил Владимиру Зеленскому. В своем интервью он заявлял, что до войны в Украине он считал Путина и его армию более серьезными.

В этом месяце стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг собирается покинуть свою должность.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!