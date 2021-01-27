Борьба с коррупцией в Украине: почему Высший совет правосудия поддает сомнениям рекомендации стран G7

Высший совет правосудия, похоже, пошел на конфликт с "западными партнерами". Он обратился в Министерство иностранных дел (МИД) Украины и в Кабинет министров с просьбой сообщить, присылали ли послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине предложенный перечень приоритетных мероприятий по судебной и антикоррупционной реформам, официальным путем, или просто опубликовали в Twitter… Эксперты оценили для портала "Комментарии" сложившуюся ситуацию и рассказали, чем все может закончиться.



Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Официальных заявлений власти не было

Адвокат, правозащитник, народный депутат 8 созыва Андрей Помазанов отмечает: "Недавно СМИ с бешеной скоростью начали обнародовать очередную "молнию" в части настойчивых рекомендаций наших западных партнеров по судебной и антикоррупционной реформе в Украине. Речь идет о совместном заявлении послов стран G7, которое обнародовали в социальных сетях, и которое содержит почти пошаговый план действий, разработанный якобы по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Данный план включает в себя переформатирование Конституционного суда Украины (КСУ), полную перезагрузку судебной власти. Также в плане не обошли вниманием Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)".

Эксперт отмечает, что официальных заявлений президента относительно такого плана реформирования мы еще не слышали.

"А вот Высший совет правосудия (ВСП), понимая обеспокоенность сообщества, на своей официальной странице уже обнародовал информацию об обращении к правительству за разъяснением – можно ли считать опубликованную послами стран G7 информации официальным обращением в Украину. На самом деле формат обнародования такого рода рекомендаций не имеет никакого значения, тем более, что с каждым днем мировые лидеры переходят на общение через социальные сети и это уже считается почти нормальным. Важно другое – контроль за ситуацией в стране. Со времен первых выборов Зе-команды – выборов президента, Зеленскому и его миньонам удалось взять под контроль законодательную и исполнительную ветвь власти. Неподвластной остается только одна – судебная", – подчеркивает Андрей Помазанов.

По его словам, при президенте работает множество советников и руководителей профильных департаментов, создаются целые совещательные органы и национальные ради реформ. Но единого решения – как можно быстро и безболезненно взять под контроль судей – нет.

"И, видимо, для Украины это даже привычно – каждая новая власть пытается в свою пятилетку оседлать суды и иметь абсолютную власть. Но Зеленский декларировал совсем другие подходы, – отмечает эксперт. – Получается, если подходы не меняем, то надо просить помощь запада в предоставлении определенных "рекомендаций". И, как водится, ждать реакции общества. Поддержат – запускаем реформы при поддержке партнеров. Раскритикуют – значит это были только советы из социальных сетей. Сегодня, на мой взгляд, происходит именно такое тестирование общественного мнения. Но, боюсь, наши друзья и партнеры давно устали от неспособности украинской власти проводить реформы без пользы для определенных личностей".

Андрей Помазанов уверен, такие рекомендации и планы реформ от наших партнеров являются подтверждением несостоятельности нынешней власти работать над реформированием страны. Страны, которая постепенно входит в затяжной и политический кризис, выйти из которого будет очень трудно.

Нежелание конкурировать

По мнению эксперта по конституционному праву Богдан Бондаренко, позиция Высшего совета правосудия – это история, связанная не с обсуждением содержания положений, которые изложены в Twitter G7. Это скорее нежелание конкуренции.

"Представители ВСП интересуются, насколько это является официальной позицией, направлялось ли в МИД... Одно, второе, третье… На самом деле это особого значения не имеет, так как Twitter G7 используется как инструмент коммуникации с более широким охватом, а не общения исключительно с элитами. И высказанные предложения подавались еще в рамках работы комиссии по судебной реформы. Так что позиция ВСП касательно того, соблюден ли порядок оглашения предложений, не является важной. Когда нужно будет – передадут соответствующий документ (возможно, куда большего объема) в Офис президента, в МИД и так далее. Дело не в этом. А в содержании. В том, что предлагают послы стран G7 в Украине", – отмечает Богдан Бондаренко.

А предложения их, подчеркивает эксперт, касаются и ВСП, и КСУ, и Верховного суда, и судей общей юрисдикции, и высшей квалификационной комиссии судей.

"Ключевая мысль – чтобы они стали лучше, чтобы коррупции было меньше, предлагается создание этических комиссий, которые будут с помощью международных экспертов проводить квалификационное оценивание и отбор действующих и новых членов ВСП. Это означает, что на формирование ВСП будут влиять не только украинские субъекты, но и международные, – поясняет Богдан Бондаренко. – Действующему составу ВСП такой формат не подходит, ведь это конкуренция за формирование данного органа. Потому и такая реакция".

Напомним, "Комментарии" узнали у экспертов, так ли власть хочет побороть коррупцию, как об этом заявляет, и что для этого нужно реально сделать.

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