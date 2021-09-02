Борьба с коррупцией в Украине: обоснованы ли претензии американских партнеров

В среду, 1 сентября, в Вашингтоне состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Эксперты для издания "Комментарии" оценили итоги визита украинской делегации в США в ракурсе заявлений о важности укрепления антикоррупционной вертикали в нашей стране, а также рассказали, обоснованы ли претензии американских партнеров.

Борьба с коррупцией в Украине - фото из открытых источников

Вся эта антикоррупционная вертикаль подконтрольна Западу, управляема им

Политический консультант, технолог, специалист по GR Андрей Бодров считает призывы со стороны США к укреплению антикоррупционной вертикали внутри Украины – рычагом влияния на внутриполитическую ситуацию в нашей стране, на украинские элиты.

"Не секрет, что антикоррупционная вертикаль формируется и зависима от средств технической помощи со стороны США и подконтрольных им международных финансовых структур. Как и набсоветы, наполненные выдвиженцами западных элит. То есть, вся эта антикоррупционная вертикаль подконтрольна Западу, управляема им. И через материальные моменты, и через способ формирования", – отмечает Андрей Бодров.

По его мнению, полномочия, которые есть в этих структурах, в сочетании с требованиями расширения таких полномочий, ведут к тому, что практически любой украинский политик может оказаться на крючке данных органов. И вынужден будет действовать с постоянной оглядкой на них. А иногда и выполнять некие ЦУ, повинуясь окрику, щелчку кнута.

"Не вижу целесообразности в подобной практике. И то давление, которое развивается по экспоненте на Украину по поводу формирования и укрепления антикоррупционной вертикали, с моей точки зрения, является сейчас истинным фокусом интересов американской и британской элит в украинском вопросе. А все утешающие слова и обещания – лишь сладкая смазка, чтобы сильнее, активнее продавливать инициативы по институализации антикоррупционной вертикали, зависящей от внешних игроков", – резюмирует Андрей Бодров.

Вполне логично, что в США не хотят, чтобы деньги американских налогоплательщиков оседали в карманах приближенных к Зеленскому украинских олигархов

Руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум", политический эксперт Валерий Дымов подчеркивает:

"Коррупция (может кто-то не знает в Офисе президента), это не о прошлой, а о действующей власти. Это здесь и сейчас. Потому что коррупция – это использование чиновниками своего служебного положения с целью получения той или иной выгоды ".

По мнению эксперта, Зеленскому трудно пояснить американскому истеблишменту, американской администрации, почему в США против Коломойского санкции введены и есть уголовные производства за игры с отмыванием денег, а у нас – нет. Более того, у нас он продолжает богатеть.

"Есть и ряд других болезненных вопросов, – отмечает Валерий Дымов. – Почему среди антикоррупционных структур при президентстве Зеленского единственным относительно независимым осталось Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)? Остальные он или подмял под себя, или заблокировал их работу. Почему на то же НАБУ осуществляется постоянное давление, а дела оттуда передаются в подконтрольную Офису президента Службу безопасности Украины? Которая, в соответствии с реформой, давно должна быть лишена рычагов влияния на экономику, а значит и на власть в Украине. И на это нам неоднократно указывали западные партнеры. Почему того же экс-судью Чауса, похищенного в Молдове, СБУ потом прячет от НАБУ? Почему фактически заблокирован конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а его обязанности исполняет генпрокурор Венедиктова, которая собственно и блокирует проведение соответствующего конкурса и расследование ряда важных дел? Почему нет обещанных Зеленским посадок?"

И то, что не было совместной пресс-конференции по итогам визита, показывает – американцы знают, с кем имеют дело, разделяют пиар и телекартинки от разговора по существу, акцентирует эксперт.

"В итоговом соглашении есть обещание США помочь нашей стране. Но Украина обязана сделать для этого немало, в том числе в рамках реальной борьбы с коррупцией, – подчеркивает Валерий Дымов. – Недаром глава Госдепа Энтони Блинкен отмечал, что в Украине есть два фронта: тот, на котором нужно давать отпор российской агрессии, а также – собственно фронт борьбы с коррупцией. Также нам не раз говорили о необходимости судебной реформы, о важности невмешательства власти в реформу корпоративного управления. Коррупция, вымывающая ежегодно около 40 млрд грн из бюджета Украины, значительно тормозит нашу европейскую и евроатлантическую интеграцию, углубление-расширение партнерских отношений с теми же США. Вполне логично, что там не хотят, чтобы деньги американских налогоплательщиков оседали в карманах приближенных к Зеленскому украинских олигархов".

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