Больше не друзья-соседи: эксперт рассказал, как теперь украинцы будут строить свои отношения с венграми

Киев и Будапешт вызвали послов друг друга из-за скандала вокруг подписания Венгрией контракта с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины по "Турецкому потоку". И снова Будапешт дает понять Киеву, что нормализация отношений его не интересует, не говоря уже о полноценной перезагрузке, и Венгрия даже укрепляет сотрудничество с Россией ценой ухудшения энергетической и стратегической безопасности Украины. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.

Граница Украины и Венгрии Фото: zak.depo.ua

"Перестанет ли теперь украинский министр иностранных дел называть своего венгерского коллегу "другом", позволять ему безнаказанно распространять дезинформацию о якобы притеснениях прав этнических венгров на Закарпатье и идти на различные уступки Будапешта, как например в случае с созданием совместной рабочей группы по реализации украинского закона об образовании? Оснований для значительно менее мягкого подхода и раньше было достаточно – Будапешт вмешивался в украинские выборы; раздал на Закарпатье примерно 300 000 паспортов; также он первым в Евросоюзе закупил российскую вакцину против коронавируса; и единственным в НАТО не подписал декларацию о признании России стороной конфликта на Донбассе", – отметил эксперт.

Он добавляет, Венгрия является членом ЕС и НАТО, и годами шантажирует Украину замедлением ее интеграции в эти организации, в немалой доле оправдывает сдержанность украинских дипломатов. По этой же причине, особенно из-за приближения саммита Украина-ЕС, которому венгерская сторона может навредить при резких шагах представителей украинской власти, вряд ли стоит ожидать жесткой реакции Киева на новое газовое соглашение Будапешта и Москвы. Но и не стоит преувеличивать влияние венгерского руководства, чей конфликт с Брюсселем из-за упадка демократии и верховенства права в Венгрии становится все глубже.

"Возможно именно сейчас для Киева сложились крайне благоприятные обстоятельства по существенному увеличению давления на действия правительства Виктора Орбана? Руководство Украины должно изменить подход и системно принять тот факт, что Венгрия – это не сложный партнер, а недружественный сосед, чья деструктивная внешняя политика направлена на использование жителей Закарпатья в качестве избирателей правящей партии на венгерских парламентских выборах, тем временем конфронтации с Украиной отведена роль улучшителя связей с Кремлем", – резюмировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — страна-член ЕС и НАТО нанесла удар по Украине: Кулеба сделал заявление.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!