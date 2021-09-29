Больше не друзья-соседи: эксперт рассказал, как теперь украинцы будут строить свои отношения с венграми

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Кравцев Сергей
Киев и Будапешт вызвали послов друг друга из-за скандала вокруг подписания Венгрией контракта с "Газпромом" о поставках газа в обход Украины по "Турецкому потоку". И снова Будапешт дает понять Киеву, что нормализация отношений его не интересует, не говоря уже о полноценной перезагрузке, и Венгрия даже укрепляет сотрудничество с Россией ценой ухудшения энергетической и стратегической безопасности Украины. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Александр Юсупов.
Граница Украины и Венгрии Фото: zak.depo.ua
Он добавляет, Венгрия является членом ЕС и НАТО, и годами шантажирует Украину замедлением ее интеграции в эти организации, в немалой доле оправдывает сдержанность украинских дипломатов. По этой же причине, особенно из-за приближения саммита Украина-ЕС, которому венгерская сторона может навредить при резких шагах представителей украинской власти, вряд ли стоит ожидать жесткой реакции Киева на новое газовое соглашение Будапешта и Москвы. Но и не стоит преувеличивать влияние венгерского руководства, чей конфликт с Брюсселем из-за упадка демократии и верховенства права в Венгрии становится все глубже.
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