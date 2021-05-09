Боевики передали Украине свои списки на обмен пленными

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Светлана Шкурупий
В
вопросе обмена пленными произошли сдвиги, украинская сторона получила от
боевиков списки, которые сейчас уточняет делегация в ТКГ. Такой информацией
поделилась правозащитница, участница гуманитарной подгруппы Татьяна
Иванова.
Обмен пленными | Фото: Facebook
По
ее словам, Украина передала свои списки на обмен пленными еще зимой и
настаивала на том, чтобы представители ОРДЛО зеркально передали свои списки, но
их очень долго не отдавали. Однако, в
апреле украинская сторона их все-таки получила, сейчас их уточняет делегация
трехсторонней контактной группы.
"Это,
наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы
придем к тому, что обмен состоится", – добавила участница ТКГ.
Татьяна
Иванова подчеркнула, что на данном этапе пока сложно говорить, сколько наших
военнослужащих будут освобождены из оккупированных территорий.
Отметим,
что в апреле один из представителей украинской делегации Алексей Арестович
заявил, что боевики держат в заложниках около 300 человек и наша страна
постоянно поднимает вопрос об их освобождении, но договориться не удается. По
мнению чиновника, Россия намеренно затягивает процесс обмена, пытаясь вынудить
Украину пойти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных
республик. Позже в Офисе Президента подчеркнули, что хорошим поводом для
активизаций усилий по обмену пленными может стать Пасха. В частности, речь шла
о формате обмена "всех на всех".
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что имущество, чьи владельцы покинули
оккупированную РФ часть Донецкой области, может перейти во владение так
называемой "ДНР".
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