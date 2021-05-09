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Боевики передали Украине свои списки на обмен пленными

Украинская сторона получила списки на обмен пленными от представителей временно оккупированных территорий Донбасса

сегодня, 20:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В вопросе обмена пленными произошли сдвиги, украинская сторона получила от боевиков списки, которые сейчас уточняет делегация в ТКГ. Такой информацией поделилась правозащитница, участница гуманитарной подгруппы Татьяна Иванова.

Боевики передали Украине свои списки на обмен пленными

Обмен пленными | Фото: Facebook

По ее словам, Украина передала свои списки на обмен пленными еще зимой и настаивала на том, чтобы представители ОРДЛО зеркально передали свои списки, но их очень долго не отдавали.  Однако, в апреле украинская сторона их все-таки получила, сейчас их уточняет делегация трехсторонней контактной группы.

"Это, наконец, произошло, и это очень существенный шаг, который дает надежду, что мы придем к тому, что обмен состоится", – добавила участница ТКГ.

Татьяна Иванова подчеркнула, что на данном этапе пока сложно говорить, сколько наших военнослужащих будут освобождены из оккупированных территорий.

Отметим, что в апреле один из представителей украинской делегации Алексей Арестович заявил, что боевики держат в заложниках около 300 человек и наша страна постоянно поднимает вопрос об их освобождении, но договориться не удается. По мнению чиновника, Россия намеренно затягивает процесс обмена, пытаясь вынудить Украину пойти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик. Позже в Офисе Президента подчеркнули, что хорошим поводом для активизаций усилий по обмену пленными может стать Пасха. В частности, речь шла о формате обмена "всех на всех".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что имущество, чьи владельцы покинули оккупированную РФ часть Донецкой области, может перейти во владение так называемой "ДНР".


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Источник: https://24tv.ua/ru/boeviki-peredali-ukraine-svoi-spiski-novosti-rossii-i-ukrainy_n1621752
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