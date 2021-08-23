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«Ближайшие 3-5 лет…»: в Еврокомиссии сделали заявление по членству Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис рассказал о перспективах членства Украины в ЕС

сегодня, 14:20
Автор:

Кравцев Сергей

В Еврокомиссии не рассматривают Украину как потенциального члена Европейского Союза в ближайшие 3-5 лет. К такому выводу можно прийти, исходя из заявления вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, которое он сделал в интервью "РБК-Украина", сообщает издание "Комментарии". 

«Ближайшие 3-5 лет…»: в Еврокомиссии сделали заявление по членству Украины в ЕС

Флаг ЕС. Фото из открытых источников

По словам европейского чиновника, нужно отталкиваться от политической обстановки внутри ЕС. Сегодня среди стран Евросоюза нет единого мнения относительно того, нужно ли расширять Европейский Союз в ближайшие годы или же оставить все как есть. О том, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу, речи не идёт. Валдис Домбровскис признал, что главный момент в этом вопросе – это политика. Если же будет найдено компромиссное решение со всеми странами-членами Евросоюза относительно членства Украины, то переговоры могут стартовать в любое время. Итогом позитивных результатов переговоров будет дорожная карта. 

Еврочиновник отметил, что сейчас внутри Евросоюза идут постоянные разговоры относительно членства Украины, но компромиссного решения нет. Одни страны поддерживают это решение, другие же выступают против. Это касается не только Украины, но и других государств, которые также придерживаются курса на вступление в ЕС. Вице-президент добавил, что относительно Украины процесс затянулся. Сближение Киева и Брюсселя идет слишком медленно. Много лет идут одни разговоры, но продвижения к конечной цели так и не происходит.

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Источник: https://www.rbc.ua/ukr
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