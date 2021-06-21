Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма: что входит в перечень ограничений

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Татьяна Веремеева
Совет Европы сегодня решил продлить антироссийские санкции, введенные на
фоне аннексии Крыма и Севастополя. Ограничительные меры будут действовать еще
минимум год – до 23 июня 2022 года. Об этом говорится в официальном заявлении,
размещенном на сайте Совета Евросоюза.
Из-за аннекссии Крыма продолжат действовать ограничения против РФ
Европейские чиновники приняли решение продлить санкции, которые сегодня
включают в себя целевой импорт ЕС товаров, которые происходят з Крыма или
Севастополя. Кроме того, под действие ограничений также подпадают инфраструктурные
и финансовые инвестиции, туристические
услуги в этом регионе.
Ограничительные меры, действующие в настоящее время, включают целевой импорт ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.
Под санкции также попадает экспорт определенных товаров и
технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и
добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.
В заявлении акцентируют внимание на том, что ЕС не признает незаконную
аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это
нарушение международного права в соответствии с заявлением Высокого
представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС от 16
марта 2020 года.
Напомним, Евросоюз впервые ввел санкции из-за аннексии Крыма в июне 2014
года. Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические
санкции, направленные против конкретных секторов российской экономики, и
индивидуальные ограничительные меры.
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