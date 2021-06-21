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Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма: что входит в перечень ограничений

В Евросоюзе заявляют, что ограничительные меры в отношении России продлятся еще минимум год

сегодня, 12:27
Автор:

Татьяна Веремеева

Совет Европы сегодня решил продлить антироссийские санкции, введенные на фоне аннексии Крыма и Севастополя. Ограничительные меры будут действовать еще минимум год – до 23 июня 2022 года. Об этом говорится в официальном заявлении, размещенном на сайте Совета Евросоюза.

Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма: что входит в перечень ограничений

Из-за аннекссии Крыма продолжат действовать ограничения против РФ

Европейские чиновники приняли решение продлить санкции, которые сегодня включают в себя целевой импорт ЕС товаров, которые происходят з Крыма или Севастополя. Кроме того, под действие ограничений также подпадают инфраструктурные и финансовые инвестиции, туристические услуги в этом регионе.

Ограничительные меры, действующие в настоящее время, включают целевой импорт ЕС товаров, происходящих из Крыма или Севастополя, а также инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги в Крыму или Севастополе.

Под санкции также попадает экспорт определенных товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов.

В заявлении акцентируют внимание на том, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права в соответствии с заявлением Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС от 16 марта 2020 года.

Напомним, Евросоюз впервые ввел санкции из-за аннексии Крыма в июне 2014 года. Другие меры ЕС, принятые в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции, направленные против конкретных секторов российской экономики, и индивидуальные ограничительные меры.

Ранее "Комментарии" писали, какие санкции ЕС наложил на Беларусь за воздушное пиратство.


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Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/06/21/russia-s-illegal-annexation-of-crimea-and-sevastopol-council-renews-sanctions-for-a-further-year/
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