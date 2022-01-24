Блинкен заявил, что Олимпиада в Пекине не помешает планам Путина начать вторжение

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Людмила Слободенюк
Энтони Блинкен, побывавший в Киеве на прошлой неделе, заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае не будет влиять на решение Путина начать дальнейшее вторжение в Украину. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы президент Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина отсрочить возможное вторжение в Украину на время Олимпиады, которая продлится с 4 по 20 февраля. По информации издания Bloomberg, это могло произойти во время их последнего телефонного разговора. Тем не менее, госсекретарь Энтони Блинкен не верит в такой сценарий и заявил об этом в эфире телеканала CBS, передает портал "Комментарии".
Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Си Цзиньпин не хочет испорченного праздника и поэтому Путин может отложить вторжение в Украину.
Тем временем командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью изданию The Times заявил, что Олимпиада закончится 20 февраля. И на эту дату украинские военные обращают особое внимание. Ведь на этот же день назначено завершение совместных учений армий России и Белоруссии. Поэтому в штабе ООС не исключают той возможности, что вторжение начнется именно 20 февраля. Он также добавил, что сейчас вокруг Украины россияне разместили 54 боевых тактических группы, среди которых есть соединения с комплексами "Искандер-М", которые своими обстрелами могут достать даже до Киева. Также в интервью Александр Павлюк добавил, что украинцы готовятся обороняться.
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Просто Я
сегодня, 14:03
Мне кажется что скорее эти госдеповские черти хотят напасть, а не Россия. Так настойчиво раздувают этот пожар...