Блинкен заявил, что Олимпиада в Пекине не помешает планам Путина начать вторжение

Энтони Блинкен, побывавший в Киеве на прошлой неделе, заявил, что проведение Олимпийских игр в Китае не будет влиять на решение Путина начать дальнейшее вторжение в Украину. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы президент Китая Си Цзиньпин мог попросить Путина отсрочить возможное вторжение в Украину на время Олимпиады, которая продлится с 4 по 20 февраля. По информации издания Bloomberg, это могло произойти во время их последнего телефонного разговора. Тем не менее, госсекретарь Энтони Блинкен не верит в такой сценарий и заявил об этом в эфире телеканала CBS, передает портал "Комментарии".

Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

"Я думаю, что Россия будет принимать свои решения на основе расчетов президента Путина относительно того, что есть в их интересах. Мы очень настойчиво работаем над тем, чтобы повлиять на этот подсчет, как с точки зрения предложения дипломатического пути, который мог бы усилить коллективную безопасность для всех нас, так же используем путь обороны и сдерживания. Всем понятно, что если будет агрессия, это будет иметь серьезные последствия. Поэтому выбор за ним", — сказал Энтони Блинкен.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Си Цзиньпин не хочет испорченного праздника и поэтому Путин может отложить вторжение в Украину.

Тем временем командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк в интервью изданию The Times заявил, что Олимпиада закончится 20 февраля. И на эту дату украинские военные обращают особое внимание. Ведь на этот же день назначено завершение совместных учений армий России и Белоруссии. Поэтому в штабе ООС не исключают той возможности, что вторжение начнется именно 20 февраля. Он также добавил, что сейчас вокруг Украины россияне разместили 54 боевых тактических группы, среди которых есть соединения с комплексами "Искандер-М", которые своими обстрелами могут достать даже до Киева. Также в интервью Александр Павлюк добавил, что украинцы готовятся обороняться.

"Мы создали так называемые отряды территориальной обороны, а это значит, что там будет более 100 тысяч добровольцев, готовых взяться за оружие. Даже сейчас раздают оружие людям, готовым воевать", — сказал Павлюк журналистам издания.

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