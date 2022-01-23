Си Цзиньпин не хочет испорченный праздник: Путин может отложить вторжение в Украину

Лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин мог попросить президента РФ Владимир Путина не нападать на Украину во время зимних Олимпийских игр (состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры – с 4 по 13 марта). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Какова вероятность, что такая просьба была (официально ее, понятно, опровергают)? Возрастет ли угроза вторжения по окончанию Олимпиады? Своими размышлениями в интервью порталу "Комментарии" поделились эксперты.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Информационный "вброс" агентства Blumberg может использоваться, чтобы втянуть Пекин в противостояние между РФ и коллективным Западом

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина обращает внимание, что подготовка к зимним олимпийским играм действительно проходит в условиях крайней напряжённости: дипломатический бойкот игр рядом стран, таких как США, Великобритания, Япония, угроза мощной волны пандемии, связанной с новым штаммом Омикрон и, конечно же, обострение противостояния России и Запада и угрозой вторжения российских войск в Украину.

"Поэтому есть вероятность того, что китайский лидер мог неофициально обратиться к Владимиру Путину с просьбой отложить военные действия до окончания олимпийских игр. Тем более, учитывая достаточно тёплые отношения между двумя лидерами и "глубокой удовлетворенностью развитием отношений между КНР и Россией", о чем Си Цзиньпинь написал в поздравительной новогодней телеграмме Путину", – отмечает Анна Малкина.

В то же время, подчеркивает она, такой просьбы могло и не быть. А информационный "вброс" агентства Blumberg используется, к примеру, чтобы втянуть Пекин в противостояние между Российской Федерацией и коллективным Западом.

"Что касается угрозы вторжения российских войск на территорию Украины до или после Олимпийских игр… У меня с самого начала было много сомнений касательно вероятности такого вторжения. Остаются они и сейчас. Во-первых, первоначально информация о возможном вторжении поступила из американского издания, крайне удивив украинскую разведку и СНБО. Во-вторых, Россия не заинтересована в новых санкциях, которые будут введены против неё после очередного нарушения суверенитета и территориальной целостности нашей страны. В-третьих, Путин не заинтересован в консолидации украинского общества, которая резко возрастёт на фоне внешней угрозы. В-четвертых, население украинских территорий, которые потенциально могли бы оказать поддержку Российской Федерации в 2014-м, сегодня к этому категорически не готовы, видя, чем это обернулось для ОРДЛО. Список аргументов можно продолжать", – говорит Анна Малкина.

По ее мнению, Путин заинтересован совершенно в другом развитии событий: проведении выборов на в ОРДЛО под диктовку Кремля, вмонтировании ОРДЛО в состав Украины на правах автономии, дестабилизации ситуации в украинском обществе с целью приведения к власти пророссийских политических сил.

Информация, которую приводит агентство Bloomberg, скорее всего, является достоверной

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук размышляет следующим образом:

"Зная, в какую зависимость сейчас попал Путин от Китая, эта информация может стать утечкой из дипломатических кругов Москвы. А тот факт, что представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова уже успела написать в своем Telegram-канале опровержение, подвергнув сомнению источники агентства Bloomberg, говорит о том, что путинский режим очень не хотел, чтобы это стало известно широкой мировой общественности. Поэтому Захарова так резко и отрицает эту информацию, заявляя, что эта публикация не "фейк, а уже информационная спецоперация". Но если информация правдива, то Украина получает дополнительное время для того, чтобы лучше подготовиться к вероятному вторжению России. А для Путина эта публикация – лишний повод оттянуть нападение, а возможно и вообще от него совсем отказаться, не теряя при этом лица".

Хотя, отмечает эксперт, Пекин мог напрямую и не просить Путина о такой отсрочке вторжения в Украину.

"Кремль так стремится видеть в Китае своего союзника в противостоянии с Соединенными Штатами, Европой и НАТО, что представителям КНР было достаточно только намекнуть о настроениях Си Цзиньпина, чтобы в РФ поняли, что делать дальше", – поясняет Виктор Каспрук.

Он подчеркивает, что Китай потратил на Олимпиаду миллиарды долларов, а китайская пропагандистская машина уже готова трубить о победах отечественного спорта. И вряд ли Пекин готов дать перечеркнуть такой замечательный информационный посыл новому вторжению России в Украину.

"Можно также предположить, что если это фейк, то запущен самой Москвой, – говорит Виктор Каспрук. – Такой себе недорогой, но эффективный информационный инструмент, выполняющий две функции. Вроде бы появляется подтверждение, что Россия пока не будет нападать на Украину. И в то же время – посылается сигнал самому Пекину в стиле: мы можем вас послушать, но нам нужна ваша помощь. Кстати, еще 14 января представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что все страны должны соблюдать традиционную резолюцию ООН об Олимпийском перемирии "за семь дней до начала Олимпийских игр и семь дней после окончания Параолимпийских игр". Так что можно заключить: информация, которую приводит агентство Bloomberg, скорее всего, является достоверной. А если это так, то это дает возможность Путину понемногу отползать. В этой ситуации для Москвы становится главным не допустить того, чтобы Россия выглядела проигравшей коллективному Западу".

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