Блинкен в Стокгольме встретится с Кулебой и Лавровым: СМИ узнали подробности

Завтра в Стокгольме состоятся отдельные встречи государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом информирует Bloomberg , ссылаясь на анонимный источник в Государственном департаменте США.

Встреча пройдет в Стокгольме (фото из открытых источников)

При этом американское чиновник будет встречаться с главой российского МИД в четверг, 2 декабря. Они в это время будут впервые контактировать между собой в атмосфере двойного напряжения на фоне опасений западных политиков, которые говорят о возможной в будущем российской военной агрессии в нашу страну.

Переговоры между представителями двух крупных стран пройдут в кулуарах встречи министров ОБСЕ в Стокгольме.

Вместе с тем, в этот день у высокого представителя американского Государственного департамента будет встреча с украинским министром Дмитрием Кулебой, которая состоится раньше, как переговоры с Лавровым.

Наша страна на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое будет проходить 2-3 декабря в шведской столице, будет информировать уважительное собрание о угрозе безопасности российского вторжения.

Недавно специальное должностное лицо ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен рассказал о чрезвычайно сложной ситуации с безопасностью в Донецком регионе.

Напомним, что "Комментарии" информировали о нападении РФ на Украину: Столтенберг и Блинкен обсудили угрозу . Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор. Главная тема, которую обсудили, касалась ситуации концентрации российских войск у границ Украины.

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