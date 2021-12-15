Блинкен срочно прервал поездку в Юго-Восточную Азию

Влиятельный американский чиновник Энтони Блинкен остановил свою рабочую командировку в государства Юго-Восточной Азии, так как у одного из представителей СМИ, сопровождавших делегацию, был обнаружен коронавирус. Об этом информирует The Guardian .

Визит приостановили из-за коронавируса (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, один из журналистов, находившийся в составе американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в командировке в Великобританию и Юго-Восточную Азию, был сообщен о положительном результате теста на коронавирус.

Результаты положительного ПЦР-теста нашли у одного из 12 членов делегации. Вместе с тем американский госсекретарь и другие сопровождавшие его уважаемые должностные лица, другие работники СМИ получили негативные результаты тестов.

При этом, американское высокопоставленное должностное лицо уже проинформировало о своем решении отменить поездку главу МИД Таиланда, выразив сожаление по этому поводу. С таиландским чиновником у него была запланирована встреча в четверг.

Также финский премьер-министр Санна Марин принесла свои извинения гражданам за то, что находилась в ночном клубе, потому что среди ее окружения были инфицированные ковидом.

О том, что финская чиновник побывала в ночном развлекательном заведении, проинформировали представители желтой прессы. Они написали, что Марин была там до четырех часов утра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Блинкен поговорил с Кулебой и Лавровым , какие главные выводы для Украины. В Стокгольме в четверг, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Россией Сергеем Лавровым.

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