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Блинкен срочно прервал поездку в Юго-Восточную Азию

Коронавирус обнаружили у одного из 12 членов команды

сегодня, 21:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Влиятельный американский чиновник Энтони Блинкен остановил свою рабочую командировку в государства Юго-Восточной Азии, так как у одного из представителей СМИ, сопровождавших делегацию, был обнаружен коронавирус. Об этом информирует The Guardian .

Блинкен срочно прервал поездку в Юго-Восточную Азию

Визит приостановили из-за коронавируса (фото из открытых источников)

По обнародованной информации, один из журналистов, находившийся в составе американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в командировке в Великобританию и Юго-Восточную Азию, был сообщен о положительном результате теста на коронавирус.

Результаты положительного ПЦР-теста нашли у одного из 12 членов делегации. Вместе с тем американский госсекретарь и другие сопровождавшие его уважаемые должностные лица, другие работники СМИ получили негативные результаты тестов.

При этом, американское высокопоставленное должностное лицо уже проинформировало о своем решении отменить поездку главу МИД Таиланда, выразив сожаление по этому поводу. С таиландским чиновником у него была запланирована встреча в четверг.

Также финский премьер-министр Санна Марин принесла свои извинения гражданам за то, что находилась в ночном клубе, потому что среди ее окружения были инфицированные ковидом.

О том, что финская чиновник побывала в ночном развлекательном заведении, проинформировали представители желтой прессы. Они написали, что Марин была там до четырех часов утра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что   Блинкен поговорил с Кулебой и Лавровым , какие главные выводы для Украины. В Стокгольме в четверг, 2 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министрами иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и Россией Сергеем Лавровым.


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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2021/dec/15/covid-news-live-omicron-probably-present-in-most-countries-us-death-toll-passes-800000?page=with:block-61b9b3a88f0848fb65d95a69&filterKeyEvents=false#liveblog-navigation
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