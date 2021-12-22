Блинкен: переговоры США и России могут начаться в начале года

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Людмила Слободенюк
Энтони Блинкен. Фото из открытых источников
В Соединенных штатах Америки (США) продолжаются согласование даты начала прямых переговоров с Россией. Об этом уже неоднократно удавалось узнать журналистам, а в настоящее время было официально объявлено. Так, главный дипломат США Энтони Блинкен анонсировал их на начало января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".
Напомним, позиция России состоит в том, чтобы НАТО отказало Украине и другим бывшим странам Советского Союза в вероятном членстве и полностью ограничило военное размещение своих армий в Центральной и Восточной Европе. Владимир Путин, к тому же, требует от Альянса юридических гарантий на долгосрочную перспективу, а не устных обещаний.
Также Энтони Блинкен заявил, что сейчас таких "планов нет", когда журналисты его спросили о еще одной личной встрече именно Джо Байдена и Владимира Путина. Напомним, президенты США и Российской Федерации ранее лично говорили дважды – в Женеве в июне и по видеосвязи в декабре.
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