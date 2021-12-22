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Блинкен: переговоры США и России могут начаться в начале года

Главный дипломат США Энтони Блинкен уверен, что прямые переговоры США и России по Украине начнутся в первой декаде января

22 декабря 2021, 10:30
Автор:

Людмила Слободенюк
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Блинкен: переговоры США и России могут начаться в начале года

Энтони Блинкен. Фото из открытых источников

В Соединенных штатах Америки (США) продолжаются согласование даты начала прямых переговоров с Россией. Об этом уже неоднократно удавалось узнать журналистам, а в настоящее время было официально объявлено. Так, главный дипломат США Энтони Блинкен анонсировал их на начало января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы готовы сотрудничать дипломатически через несколько каналов. Я думаю, что вы увидите относительно рано в новогоднем периоде взаимодействия во всех этих сферах, чтобы понять, сможем ли мы дипломатическим путем продвинуться по поводу наших разногласий", — сказал Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Энтони Блинкен на пресс-конференции также озвучил вслух и предупреждение о "масштабных последствиях", если Россия "втянется в дальнейшие акты агрессии против Украины".

Напомним, позиция России состоит в том, чтобы НАТО отказало Украине и другим бывшим странам Советского Союза в вероятном членстве и полностью ограничило военное размещение своих армий в Центральной и Восточной Европе. Владимир Путин, к тому же, требует от Альянса юридических гарантий на долгосрочную перспективу, а не устных обещаний.

Также Энтони Блинкен заявил, что сейчас таких "планов нет", когда журналисты его спросили о еще одной личной встрече именно Джо Байдена и Владимира Путина. Напомним, президенты США и Российской Федерации ранее лично говорили дважды – в Женеве в июне и по видеосвязи в декабре.

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/12/22/7131859/
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