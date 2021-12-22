Мы сегодня в очень сильной позиции: Ермак о мирном урегулировании ситуации в Донбассе

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поделился, какие стратегии мирного решения конфликта Украина предлагает и какие переговоры по Донбассу продолжаются. По его словам, со стороны Украины продолжается поиск путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщают в пресс-службе Офиса президента.



На конференции обговорили внешнюю политику Украины, фото Офиса президента

Андрей Ермак подчеркнул, что Украина передала партнерам стратегию в 10 шагов, которая поможет разблокировать работу временной следственной комиссии по прекращению огня на оккупированных территориях. Украина стремится провести обмен пленными, разблокировать работу пунктов пропуска и ввести долгосрочный режим тишины.

К урегулированию присоединились Вашингтон, Турция, Великобритания и Франция, о поддержке заявил и президент Европейского совета Шарль Мишель. По словам Ермака, вопросы перемирия дипломаты обсудили с лидерами этих стран. Украина, по его мнению, находится в очень сильной позиции, потому что безопасность в Европе – это, в том числе и прекращение военных действий в Украине.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время своего выступления на конференции послов под названием "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" заявил, что в 2022 году Украина хочет получить от НАТО четкую временную перспективу присоединения к Альянсу.

Заявление прозвучало на фоне ультиматума, выставленного Россией – о не расширении НАТО на Восток, не вхождении в Альянс Украины, Грузии, Молдовы, не расположении на их территориях инфраструктуры НАТО. Ранее Россия заявляла, что ждет от США срочного ответа на этой неделе, в противном случае возможно обострение ситуации.



эксперты рассказывали, как "ультиматум" России может сыграть на руку Украине.



Как сообщал портал "Комментарии",

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