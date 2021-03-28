Блинкен озвучил позицию США по «Северному потоку-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что завершение газопровода "Северный поток-2" сейчас зависит только от тех, кто занимается его строительством. Об этом пишет Reuters.



Энтони Блинкен. Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo

Блинкен заявил, что сказал своему немецкому коллеге, что санкции США против трубопровода из России в Германию являются вполне реальными и что нет никакой двусмысленности в американском противодействии его строительству.

Поскольку трубопровод будет проходить из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, критики утверждают, что он лишит Киев прибыльных транзитных доходов и потенциально подорвет усилия нашей страны по противодействию российской агрессии.

Кремль говорит, что предприятие стоимостью 11 миллиардов долларов, возглавляемое российской государственной энергетической компанией "Газпром", является коммерческим проектом, но несколько американских администраций выступили против него.

Отвечая на вопрос, могут ли Соединенные Штаты что-нибудь сделать, чтобы остановить трубопровод, Блинкен сказал в интервью CNN, транслируемом в воскресенье: "В конечном счете, это зависит от тех, кто пытается построить трубопровод и завершить его. Мы просто хотели убедиться, что наша позиция трубопроводу была хорошо понятна".

Напомним, ранее "Комментарии" писали, какая сделка может убить "Северный поток-2" или дать ему состояться.

Также мы писали, что запуск российского газопровода "Северный поток-2" нанесет невероятный удар, как по Украине, так и по странам Европейского Союза. Уверенность в этом прозвучала по время выступления президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с представителем Евросовета Шарлем Мишелем.

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