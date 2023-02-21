"Бла-бла-бла", - Стрелков пригрозил Путину "смутой"

Бывший деятель так называемой "ДНР", Игорь Стрелков, признанный судом в Нидерландах виновным в уничтожении малазийского боинга в небе над Донбассом в 2014 году и убийстве 298 человек, высмеял сегодняшнее послание российского диктатора Путина. Один из лидеров пророссийских вооруженных сил весной и летом 2014 года заочно приговорен к пожизненному заключению в Нидерландах. После широкомасштабного вторжения России в Украину в своих выступлениях в социальных сетях он критиковал Кремль за недостаточную жесткость действий, по его мнению. В частности, требовал проведения всеобщей мобилизации в РФ. Среди основных мишеней его критики — министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.



Сегодня Стрелкову не понравилось сохранение Россией прежнего формата войны, а именно — отказ Путина от официального объявления войны или перевода СВО в режим "контртеррористической операции".



"Так, все ясно: СВО продолжится в текущем режиме непонятно чего. Война или даже КТО не объявлены и не будут. В армии — все прекрасно и делается ещё лучше. Ни слова о неудачах и поражениях. Бла-бла-бла, дальше нет смысла слушать", — написал Игорь Стрелков в своем телеграм-канале.



Не понравилось Стрелкову-Гиркину, не раз призывавшему российские власти к захвату всей Украины, и нежелание Путина начинать репрессии против уехавших с началом войны из России граждан.



"Наказывать предателей мы будем только морально", — разочаровано заявил Стрелков о выступлении Путина. - БЛА-БЛА-БЛА. Нет смысла слушать. Сегодня упущен еще один шанс предотвратить смуту. Не факт, что не последний".



Напомним, что во время сегодняшнего послания Федеральному собранию Путин повысил ставки, заявив о ядерном оружии. На его выступление отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его мнению, Путин продемонстрировал свою неактуальность. Премьер-министр Италии назвала слова Путина пропагандой, а известный украинский блогер Алексей Арестович предрек "могилу" главе РФ.



Ігор Стрєлков визнанний винним у вбивстві 298 осіб

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