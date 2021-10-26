Безвиз и с Россией, и с Европой – не работает: Сазонов рассказал, почему украинцы оказались перед выбором

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Кравцев Сергей
Тема введения визового режима с Россией не может быть предметом для дискуссии, потому как визы с РФ нужно было вводить еще в 2014-м году. Потому что, чем меньше связи с Россией, тем меньше влияния этой страны на украинцев. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал политический эксперт, журналист Кирилл Сазонов.
Паспорт Украины и РФ. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, что он выступал за визовый режим с Россией, начиная с 2014 года. Пытался убедить то руководство страны в необходимости этого шага. Теперь пытается убедить нынешнее руководство страны.
По его мнению, нужно было вводить визовый режим еще в 2014 году, а, возможно, и раньше.
Он добавил, Россия продолжает давить на Украину и давить она прекратит только, когда прекратится украинская независимость или это станет слишком уж дорого для Москвы. Эксперт уверен, что ничего плохого от введения визового режима с РФ Украине не будет. Россия естественно введет зеркально визовый режим. Так все страны делают автоматически.
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иван
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