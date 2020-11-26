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Беларусь вручила послу Украины ноту протеста

Беларусский МИД вручил ноту протеста из-за митингов радикалов в Киеве и Львове

сегодня, 10:38
Автор:

Сергей Медведев

Власти Беларуси возмущены акциями у Посольства Беларуси в Украине и требуют обеспечить достаточный уровень безопасности для сотрудников внешнеполитического ведомства. В связи с митингами у стен Посольства Беларуси в Киеве и консульства во Львове, беларусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизиму, где ему вручили ноту протеста.

Беларусь вручила послу Украины ноту протеста

 

"Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении Посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г.", — сказано в сообщении МИД Беларуси.

 Послу Украины также выразили  озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций. Беларусы считают, что украинская власть недостаточным образом реагируют на  соответствующие официальные запросы белорусской стороны.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

 


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Источник: https://www.mfa.gov.by/press/news_mfa/b9a84c5aa7d75814.html
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