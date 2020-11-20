Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

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Владимир Лавский
Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.
Кроме Украины к санкциям присоединились: Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.
Как ранее сообщали "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Украине.
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