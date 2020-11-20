Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси в связи с фальсификацией выборов и нарушением прав человека. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает пресс-служба Европарламента.

Кроме Украины к санкциям присоединились: Норвегия, Исландия, Северная Македония, Албания, Лихтенштейн и Черногория.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Украине.

"Все эти виляния вашего президента Зеленского — это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот, не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это не пошел бы. А ввели — и он побежал следом. Это недостойная позиция", – заявил Лукашенко.

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