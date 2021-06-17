Беларусь сотрудничает с «ЛНР»: нардеп рассказал, как действовать Украине

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Вечканова Елена
События последних
нескольких недель приковали пристальное внимание всего мира к происходящему в
Беларуси. Украина, поддерживающая право белорусского народа на свободу выбора,
всячески поддерживает местную оппозицию. А вот с диктаторским режимом Лукашенко,
по мнению нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, нам следует прекратить любые дипотношения.
Гончаренко рассказал, как следует поступить с режимом Лукашенко. Фото: РБК-Украина
Об отношении политика
к вероятному сотрудничеству белорусских властей с представителями так называемой
"Луганской народной республики" узнавала корреспондентка портала "Комментарии"
Мария Гергелюк.
Не скрывая своих
эмоций, Гончаренко называет самопровозглашенного президента Республики Беларусь
"сумасшедшим диктатором, захватившим власть в стране с населением около 10
миллионов человек".
То, что Лукашенко позволяет себе в открытую заявлять о совместных действиях
белорусских правоохранительных органов и боевиками непризнанной "ЛНР", должно
поставить точку в отношениях Украины и Беларуси на данном этапе, считает депутат.
Также Алексей
Гончаренко отметил, что представители межфракционного объединения "За демократическую
Беларусь", участником которого он является, будут регистрировать соответствующее обращение к
ВР. По его словам, это необходимо, дабы и другие коллеги-депутаты могли
присоединиться к выражению четкой позиции насчет режима Лукашенко.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, каким образом непризнанный лидер Беларуси может готовить страну к участию в войне. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, как к Александру Лукашенко относится руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
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