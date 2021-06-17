Беларусь сотрудничает с «ЛНР»: нардеп рассказал, как действовать Украине

События последних нескольких недель приковали пристальное внимание всего мира к происходящему в Беларуси. Украина, поддерживающая право белорусского народа на свободу выбора, всячески поддерживает местную оппозицию. А вот с диктаторским режимом Лукашенко, по мнению нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, нам следует прекратить любые дипотношения.



Гончаренко рассказал, как следует поступить с режимом Лукашенко. Фото: РБК-Украина

Об отношении политика к вероятному сотрудничеству белорусских властей с представителями так называемой "Луганской народной республики" узнавала корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк.

Не скрывая своих эмоций, Гончаренко называет самопровозглашенного президента Республики Беларусь "сумасшедшим диктатором, захватившим власть в стране с населением около 10 миллионов человек".

То, что Лукашенко позволяет себе в открытую заявлять о совместных действиях белорусских правоохранительных органов и боевиками непризнанной "ЛНР", должно поставить точку в отношениях Украины и Беларуси на данном этапе, считает депутат.

"Должна быть жесткая реакция. Украине следует разорвать любые дипломатические отношения с Беларусью, ведь Лукашенко заявил о прямом сотрудничестве с террористами, которые регулярно убивают украинцев", — поделился своим возмущением политик.

Также Алексей Гончаренко отметил, что представители межфракционного объединения "За демократическую Беларусь", участником которого он является, будут регистрировать соответствующее обращение к ВР. По его словам, это необходимо, дабы и другие коллеги-депутаты могли присоединиться к выражению четкой позиции насчет режима Лукашенко.

"Мы должны продемонстрировать свою позицию, открыть криминальные дела против Лукашенко за сотрудничество с боевиками и показать собственную силу. Если мы будем слабыми, нам никто не будет помогать, нас никогда не отпустит Путин. Украине нужно быть сильной", — резюмировал политик.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом непризнанный лидер Беларуси может готовить страну к участию в войне. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как к Александру Лукашенко относится руководитель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

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