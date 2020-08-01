Беларусь может присоединиться к "Люблинскому треугольнику"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Беларусь принять участие во встрече представителей "Люблинского треугольника". Напомним, в него входят Украина, Польша и Литва. Об этом сообщает Еспресо со ссылкой на официальный сайт МИД Украины.

Дмитрий Кулеба имел телефонный разговор с главой МИД Республики Беларусь Владимиром Макеем. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в энергетической сфере, подготовку к официальному визиту в Республику Беларусь президента Украины.

Кулеба отметил, что Украина и Беларусь являются соседями и друзьями, а не только партнерами. "Мы поддерживаем Беларусь в вопросах защиты ее суверенитета и экономической безопасности", - отметил министр иностранных дел.

Также Кулеба сообщил белорусскому коллеге о старте инициативы трех стран "Люблинский треугольник". Он пригласил Владимира Макея в Киев, чтобы тот стал почетным гостем на встрече министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши.

Как сообщало издание "Комментарии", Украина намерена просить Беларусь выдать задержанных боевиков ППК "Вагнера".

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