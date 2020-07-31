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Украина намерена просить Беларусь выдать задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»

Украина просит Беларусь выдать своих граждан

сегодня, 19:14
Автор:

Татьяна Веремеева
Украина намерена просить Беларусь выдать задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»

Офис генерального прокурора уведомил компетентные органы Беларуси о намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", – отметили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться компетентными органами Республики Беларусь.

Напомним, для дестабилизации ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200 наемников ЧВК "Вагнера", часть которых уже задержали белорусские силовики. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, какие могут быть последствия у этого инцидента и какой шанс, что ситуация наигранная.


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