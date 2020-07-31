Украина намерена просить Беларусь выдать задержанных боевиков ЧВК «Вагнера»

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Татьяна Веремеева
Офис генерального прокурора уведомил компетентные органы Беларуси о
намерениях требовать экстрадиции задержанных на ее территории участников
вооруженного конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает "УНИАН"
со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Офис генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года
обратился к Генеральной прокуратуре Республики Беларусь с запросами о временном
аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого
государства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о
подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3
Уголовного кодекса Украины).
"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих
лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления,
связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", – отметили
в Офисе генпрокурора.
В настоящее время идет подготовка документов, необходимых для направления
запросов об экстрадиции указанных лиц. Вопрос об их выдаче будет решаться
компетентными органами Республики Беларусь.
Напомним, для дестабилизации
ситуации в Беларуси накануне президентских выборов РФ направила туда около 200 наемников
ЧВК "Вагнера", часть
которых уже задержали белорусские силовики. "Комментарии" вместе с
экспертами разбирались, какие могут быть последствия у этого
инцидента и какой шанс, что ситуация наигранная.
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