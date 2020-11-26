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Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

Беларусь готова ввести санкции против украинских чиновников в ответ на действия Украины

сегодня, 14:35
Автор:

Сергей Медведев

Власти Беларуси считают поведение украинского правительства недружелюбным и соответственно принимают меры по реагированию. Так, согласно сообщению белорусского МИДа, санкционный список для украинской политической верхушки уже готов. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Республики Беларусь Владимир Макей.

Беларусь готовит санкции против украинских чиновников

"Мы выработали уже и примем соответствующие и адекватные меры. На первоначальном этапе мы также подготовили соответствующий санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. И будем дальше смотреть, как будут развиваться события", — подчеркнул Макей.

Белорусские дипломаты также публично пообещали "не оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства".

Главный дипломат Беларуси также напомнил, что Украина присоединилась к санкциям Еворосоюза, несмотря на заявления о том, что поставила отношения с Беларусью "на паузу". Вряд ли такие шаги можно считать дружелюбными по отношению к соседнему государству, резюмировал дипломат.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Беларуси возмущены акциями у Посольства Беларуси в Украине и требуют обеспечить достаточный уровень безопасности для сотрудников внешнеполитического ведомства. В связи с митингами у стен Посольства Беларуси в Киеве и консульства во Львове, беларусский МИД вызвал посла Украины Игоря Кизиму, где ему вручили ноту протеста.

 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/political/706111.html
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