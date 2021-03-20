Байдена чуть не сдуло с трапа самолета ветром

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Ольга Чародий
Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолета,
поднимаясь на борт. В Белом доме заверили, что президент в полном порядке, а
виной всему – сильный ветер. После потери равновесия Байден поднялся по трапу и
у входа в самолет отдал честь военным. Белый дом тут же прокомментировал
инцидент. Видео инцидента опубликовано в Twitter издания The Hill.
Джо Байден (фото из открытых источников)
Представительница пресс-службы Белого дома Каран Жан-Пъєр
отметила, что Байден поскользнулся, так как было ветрено.
Напомним, в посольстве США в Украине рассказали о том, когда состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил представитель посольства в Украине Даниэль Лангенкамп. По его словам, разговор между Байденом и Зеленским обязательно состоится, а в Белом доме не ставили никаких условий президенту Украины для того, чтобы проводить телефонную беседу с президентом США.
President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48— The Hill (@thehill) March 19, 2021
Представитель посольства отметил, что Байден подтвердил свое отношение кУкраине и выступил другом нашей страны. Он заявил, что новая администрация
американского президента уже уделила большое внимание Украине, представитель
вспомнил телефонный разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД
Украины Дмитрием Кулебой, а также между главой Пентагона Ллойдом Остином и
министром обороны Украины Андреем Тараном.
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