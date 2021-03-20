logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.03.2021

BTC/USD

58849.57

ETH/USD

1825.40

LTC/USD

202.87

НБУ 20.03.2021

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
piar

PRиобщайся
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Байдена чуть не сдуло с трапа самолета ветром
commentss НОВОСТИ Все новости

Байдена чуть не сдуло с трапа самолета ветром

Видео быстро распространилось в соцсетях и в Белом доме сочли необходимым заявить, что Джо Байден чувствует себя хорошо

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий

Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолета, поднимаясь на борт. В Белом доме заверили, что президент в полном порядке, а виной всему – сильный ветер. После потери равновесия Байден поднялся по трапу и у входа в самолет отдал честь военным. Белый дом тут же прокомментировал инцидент.  Видео инцидента опубликовано в Twitter издания The Hill.

Байдена чуть не сдуло с трапа самолета ветром

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Я знаю, что люди увидели, как президент Байден оступился на трапе к президентского самолета, но я рада сообщить, что с ним все в порядке и ему даже не понадобилась помощь медицинской команды, которая путешествует с ним. Просто оступился на лестнице из-за сильного ветра", – говорится в сообщении.

Представительница пресс-службы Белого дома Каран Жан-Пъєр отметила, что Байден поскользнулся, так как было ветрено.

Напомним, в посольстве США в Украине рассказали о том, когда состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил представитель посольства в Украине Даниэль Лангенкамп. По его словам, разговор между Байденом и Зеленским обязательно состоится, а в Белом доме не ставили никаких условий президенту Украины для того, чтобы проводить телефонную беседу с президентом США.

Представитель посольства отметил, что Байден подтвердил свое отношение кУкраине и выступил другом нашей страны. Он заявил, что новая администрация американского президента уже уделила большое внимание Украине, представитель вспомнил телефонный разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Украины Андреем Тараном.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ