Байдена чуть не сдуло с трапа самолета ветром

Президент США Джо Байден чуть не упал на трапе самолета, поднимаясь на борт. В Белом доме заверили, что президент в полном порядке, а виной всему – сильный ветер. После потери равновесия Байден поднялся по трапу и у входа в самолет отдал честь военным. Белый дом тут же прокомментировал инцидент. Видео инцидента опубликовано в Twitter издания The Hill.

Джо Байден (фото из открытых источников)

"Я знаю, что люди увидели, как президент Байден оступился на трапе к президентского самолета, но я рада сообщить, что с ним все в порядке и ему даже не понадобилась помощь медицинской команды, которая путешествует с ним. Просто оступился на лестнице из-за сильного ветра", – говорится в сообщении.

Представительница пресс-службы Белого дома Каран Жан-Пъєр отметила, что Байден поскользнулся, так как было ветрено.

President Joe Biden trips climbing the stairs to Air Force 1 pic.twitter.com/x8UD7q0a48 — The Hill (@thehill) March 19, 2021

Напомним, в посольстве США в Украине рассказали о том, когда состоится телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым главой Белого дома Джо Байденом. Об этом сообщил представитель посольства в Украине Даниэль Лангенкамп. По его словам, разговор между Байденом и Зеленским обязательно состоится, а в Белом доме не ставили никаких условий президенту Украины для того, чтобы проводить телефонную беседу с президентом США.

Представитель посольства отметил, что Байден подтвердил свое отношение кУкраине и выступил другом нашей страны. Он заявил, что новая администрация американского президента уже уделила большое внимание Украине, представитель вспомнил телефонный разговор между госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а также между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Украины Андреем Тараном.



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