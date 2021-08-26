Байден ждет, что Путин сдержит свое обещания, данное на саммите в Женеве

Президент США Джо Байден ожидает от президента РФ Владимира Путина, что Москва привлечет к ответственности киберпреступников, которые организовали атаку на американские компании. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится на официальном сайте Белого дома со ссылкой на заявление Байдена на совещании по кибербезопасности.

Владимир Путин и Джо Байден Фото: liga.net

Байден заявил, что после откровенного разговора с Путиным в Женеве он ожидает, что будет реакция России на те атаки, которые были совершены против США. Глава Белого Дома подчеркнул, что теперь он ожидает от Путина, что российские хакеры не только будут найдены, но и понесут наказание. Ведь по окончании саммита было мнение, что стороны нашли понимание в этом важном вопросе, а значит будет реакция России.

Джо Байден высказал мнение, что кибербезопасность – это не сугубо проблема Штатов, это проблема всего мира, поэтому, в первую очередь, страны G7 должны нещадно наказывать другие государства, которые пытаются укрывать киберпреступников. США этой проблеме уделяют достаточно внимания, чего хотелось бы и от других государств.

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