Байден выступил с очередным обращением: действительно ли вторжение РФ в Украину неминуемо

Президент США Джо Байден в своем новом обращении заявил, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину в целом и Киев в частности. По его словам, президент России Владимир Путин точно принял решение о вторжении, но место для дипломатии еще есть.

Действительно ли вторжение РФ в Украину неминуемо - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Что можно сказать по итогам этого обращения? Действительно ли вторжение практически неминуемо, если очередные переговоры (Блинкен-Лавров и прочие) закончатся ничем? Как себя Запад показывает в этой ситуации? Каковы могут быть последствия вторжения для России? С этими вопросами портал "Комментарии" обратился к экспертам.

Продолжается игра Кремля на нервах Украины. Ставка та же – реализация Минских соглашений, которую, по сути, можно приравнять к разрушению нашей страны

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко поясняет:

"Ничего нового в обращении Байдена не прозвучало. Идет игра словами. С первых публикаций в американской прессе (3,5 месяца назад) и комментариев Белого дома по поводу вероятности российского вторжения и до сегодняшнего дня тема не меняется – Путин сегодня-завтра нападет. Меняется лишь словесное обрамление этой формулы и дата".

По мнению эксперта, ориентироваться на эти высказывания как на симптом того, что вот через час или через сутки начнется вторжение, не следует.

"Продолжается игра Кремля на нервах Украины. Ставка та же – реализация Минских соглашений, которую, по сути, можно приравнять к разрушению нашей страны. Запад в этой ситуации производит не лучшее впечатление. По крайней мере, бегство посольств и представительства НАТО из Киева. Первыми бежать при обозначившейся угрозе, падать в обморок, начали те структуры, которые должны были занимать достаточно жесткую позицию и демонстрировать поддержку Украины. Так что это всё не очень хорошо выглядит. Причем не только с точки зрения украинского общества. Думаю, подобные мысли возникают и в Польше, и в Балтийских странах, да, по сути, в любой стране мира, у любого человека, для которого демократия и цивилизованные отношения между государствами и людьми не пустой звук", – подчеркивает Андрей Сенченко.

Он акцентирует, что серьезные электоральные сдвиги последних лет, произошедшие во многих странах, явились отражением неприятия двойной морали политиков. И предполагает, что это – только начало, а последние события в отношении нашей страны подтолкнут на продолжение подобных общественных изменений.

Ну а последствия вторжения для России, если она всё же на него решится, будут очень тяжелые, уверен Андрей Сенченко.

"Не только в виде потерь солдат, экономических потерь, новых санкций. Последствием такого безумия может стать разрушение самой РФ, – считает эксперт. – Очень сложно оценивать индикаторы недовольства населения в России. Там же всем правит пропаганда, искажающая реальность, и мощная репрессивная машина. Но приведу пример 1991 года. Кто за 2 недели или месяц до ГКЧП и последующих событий мог предположить, что вскоре развалится "великий и могучий" СССР? Россия находится во внутренне очень неустойчивом состоянии. Но социологией измерить это невозможно. Это и центробежные тенденции, которые, возможно, сейчас не так сильно проявляются. Но внутренний потенциал – большой. Это и закавказские республики, и Сибирь, и Дальний Восток, и Татарстан. Российскому народу нужна иная власть, которая начнет развивать свою страну, а не угрожать всему миру".

Наиболее вероятным остаётся главный сценарий: военная агрессия РФ возможна в любой момент (но не гарантирована), как один из элементов давления на Запад в переговорном процессе

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что вопрос вторжения РФ в Украину в ближайшее время не поддается качественной оценке его вероятности без доступа к разведданным.

"В то же время, – продолжает эксперт, – возникает немалый диссонанс между обостренностью западных оценок касаемо вероятности войны – и собственно упреждающих мер со стороны Запада. Наращивания санкций не происходит, существенно санкционная политика США не изменяется. Даже есть некие маркеры того, что США не будут отключать SWIFT для РФ".

Потому, отмечает Ярослав Божко, наиболее вероятным остаётся главный сценарий: военная агрессия РФ возможна в любой момент (но не гарантирована), как один из элементов давления на Запад в переговорном процессе. В промежутках же между переговорами – традиционно происходят провокации и попытки показать собственную силу.

Ранее на портале "Комментарии" - Час "Ч" наступает: почему ситуация на Донбассе обострилась и готовиться ли Украине к российскому вторжению.





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