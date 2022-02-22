Байден сообщил о введении санкций против России: кого они касаются

Глава Соединенных Штатов Джо Байден в своем обращении сообщил о решении ввести американские санкции в отношении РФ. На такие непопулярные меры он пошел после того, как Россия признала самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Об этом информируют "Комментарии".

Джо Байден (фото из открытых источников)

По словам американского президента, Путин будет еще больше пытаться захватить эти территории. Сейчас он ищет оправдания. Поэтому предлагает ввести санкции, отвечая на такие действия, они шире, чем те, которые были введены еще в 2014 году.

Байден продолжил, заметив, что это первый пакет санкций. Если эта страна будет продолжать планируемое вторжение, санкции станут сильнее.

Важно, что под американские санкции попали два крупнейших финансовых института – WAB и Military Bank, еще суверенный долг России. Санкции американцы также будут применять к причастным к признанию "ЛДНР" чиновникам, элите и членам их семей, начиная с 23 февраля.

"Сейчас, когда Россия возможно планирует следующие шаги, мы хотим, чтобы она знала, что заплатит еще большую цену, если будет продолжать агрессию. Мы будем готовы ввести дополнительные санкции", — отметил глава Белого дома.

Перед ними американский президент подписал указ о введении санкций против самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он ввел запрет на торговлю с "республиками", а также вкладывать туда американские инвестиции. Еще эти непопулярные меры также имеют отношение к руководителям так называемых ЛДНР.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Байден сегодня снова будет говорить об Украине . Глава Соединенных Штатов Джо Байден сегодня обнародует новое обращение, в котором даст оценку ситуации в отношении нашей страны и РФ.

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