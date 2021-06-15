Байден рассказал о саммите НАТО и о переговорах с Путиным

Последний раз НАТО составляло стратегический план еще в 2010 году, когда Россию считали партнером, а Китай даже не вспоминали. Об этом после открытия саммита стран-участниц Североатлантического альянса заявил президент США Джо Байден, информируют "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.



Джо Байден. Фото из открытых источников

Во время саммита НАТО говорили о долгосрочных системных вызовах для коллективной безопасности со стороны Китая и одобрили новую политику киберзащиты, отметил Байден. По его словам, страны Альянса договорились усилить усилия для улучшения критической инфраструктуры по всему миру, развивать сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и приняли план действий по климатической безопасности.

На вопрос о российской агрессии и ожиданий от встречи с президентом РФ Владимиром Путины Байден ответил:

"Я собираюсь дать понять президенту Путину, что есть сферы, где мы можем сотрудничать, если он решит. И если он решит не сотрудничать и действовать так, как в прошлом, по кибербезопасности и другим видам деятельности, тогда мы ответим".

США и РФ должны решить, где есть общие интересы, в которых они смогут сотрудничать и проверить сферы, где страны "не согласны" и четко понять, "что такое красные линии", добавил Байден. Глава Белого дома также рассказал о встречах с Путиным:

"Я встречался с ним. Он — яркий. Он — жесткий. И я обнаружил, что он — как говорят, когда ты играл в мяч, "достойный противник". Но дело в том, что я с удовольствием поговорю с вами, когда это (саммит двух президентов в Женеве, — ред.) закончится, а не раньше, о том, что повлечет за собой обсуждения".

Каждый мировой лидер на саммите по НАТО благодарил Байдена "за встречу с Путиным сейчас", добавил президент США. Однако журналисты вновь спросили его: "Убийца ли Путин?"

"Когда мне этот вопрос задали в эфире, я честно ответил на него. Но это не так уж и много — я не думаю, что это имеет большое значение... И я надеюсь, что президент Путин приходит к выводу, что есть определенная заинтересованность, с точки зрения его собственных интересов, в изменении представления о нем в мире с точки зрения того, будет ли он участвовать в поведении, которое считается соответствующим поведением главы государства", — заявил Байден.

Напомним, встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в коммюнике по итогам саммита лидеры государств НАТО приветствовали значительные евроатлантические реформы Украины, а также пообещали помощь в проведении реформ в оборонной сфере и сфере безопасности отраслях.

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