Байден рассказал о саммите НАТО и о переговорах с Путиным

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Наталья Некрасова
Последний раз НАТО составляло стратегический план еще в 2010 году, когда Россию считали партнером, а Китай даже не вспоминали. Об этом после открытия саммита стран-участниц Североатлантического альянса заявил президент США Джо Байден, информируют "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Джо Байден. Фото из открытых источников
Во время саммита НАТО говорили о долгосрочных системных вызовах для коллективной безопасности со стороны Китая и одобрили новую политику киберзащиты, отметил Байден. По его словам, страны Альянса договорились усилить усилия для улучшения критической инфраструктуры по всему миру, развивать сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе и приняли план действий по климатической безопасности.
На вопрос о российской агрессии и ожиданий от встречи с президентом РФ Владимиром Путины Байден ответил:
США и РФ должны решить, где есть общие интересы, в которых они смогут сотрудничать и проверить сферы, где страны "не согласны" и четко понять, "что такое красные линии", добавил Байден. Глава Белого дома также рассказал о встречах с Путиным:
Каждый мировой лидер на саммите по НАТО благодарил Байдена "за встречу с Путиным сейчас", добавил президент США. Однако журналисты вновь спросили его: "Убийца ли Путин?"
Напомним, встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в коммюнике по итогам саммита лидеры государств НАТО приветствовали значительные евроатлантические реформы Украины, а также пообещали помощь в проведении реформ в оборонной сфере и сфере безопасности отраслях.
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