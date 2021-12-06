Байден, Путин и украинский вопрос: ситуация накануне переговоров и возможные сценарии

Чем ближе запланированные на 7 декабря переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина (в формате видеозвонка), тем острее заявления в ракурсе российско-украинского конфликта, который там также будет обсуждаться.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Звучат острые заявления со стороны американских сенаторов.

Министр обороны Украины Алексей Резников призывает Канаду, США и Великобританию совместно и быстро оказать военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.

С какими позициями подходят стороны к онлайн-встрече? Действительно ли для Украины это – судьбоносные переговоры, проходящие без нашего участия? Что будет, если Байден и Путин ни до чего не договорятся? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Вероятность того, что итог переговоров Путина и Байдена будет иметь для Украины негативные последствия – максимально велик

Политический эксперт Денис Гороховский согласен с тем, что грядущие переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина для Украины можно назвать определяющими.

"Очевидно, что значительная их часть будет посвящена "Северному потоку-2". И уже сегодня можно говорить, что к переговорам готовятся не только Россия и США, но повлиять на них пытается и Европа. Только Украина, судя по всему, просто ждет результата. Каждая заинтересованная сторона пытается повлиять на ситуацию в свою пользу и, к сожалению, сегодня уже можно констатировать, что и для США, и для, например, Германии свои интересы и интересы Украины уже не тождественны", – отмечает Денис Гороховский.

Он акцентирует, что Германия заинтересована в запуске потока, они это говорят открытым текстом и просят США не вводить санкции. В свою очередь, администрация Байдена тоже не хочет подрывать "евроатлантическое партнерство", поэтому вопрос о санкциях в отношении СП-2, по сути, расколол американский Конгресс.

В целом, вероятность того, что итог переговоров Путина и Байдена будет иметь для Украины негативные последствия – максимально велик". "По факту выходит, что, на сегодняшний день в СП-2 не заинтересована только Украина. И очевидно, что интересы Украины сегодня мало кого интересуют из топ-стран, – подчеркивает Денис Гороховский. – Но чтоб сохранить лицо, разрешение на запуск СП-2 обоснуют тем, что это якобы позволит избежать полномасштабного вторжения РФ в Украину. Именно такой нарратив уже транслирует немецкая пресса. Это оправдание удобно и США. Россия тоже откровенно подыгрывает, проводя различные военные мероприятия вблизи границы.

Если стороны разойдутся, ни о чем не договорившись, возможность открытой войны между Россией и Украиной возрастет

По мнению политолога, эксперта по вопросам российской агрессии против Украины Виктора Каспрука, интерактивная встреча между Байденом и Путиным интересна тем, что обе стороны четко заявили о своих позициях. И вряд ли они готовы от них принципиально отказываться.

"Более того, Москва не уступит украинский вопрос, поскольку там уже посчитали всю Украину своей территорией. И не исключено, что они уже тайно подготовили состав оккупационных администраций, которые планируют на месте Украинского государства. Очевидно и то, что советники Байдена учли все проколы прошлой такой встречи в Женеве, и указали президенту США на подводные камни, на которые его может загонять российский диктатор", – поясняет Виктор Каспрук.

Если стороны разойдутся, ни о чем не договорившись, возможность открытой войны между Россией и Украиной возрастет, прогнозирует эксперт.

Впрочем, Путин и так постоянно поддерживает конфронтацию на Донбассе на том перманентном уровне, чтобы показать Украине и коллективному Западу – РФ от украинцев никогда не отстанет.

"Существенным плюсом этой ситуации является то, что украинская армия, празднующая сегодня 30-летие, уже давно не является такой, какой была в 2014 году. И в Кремле об этом хорошо знают, – отмечает Виктор Каспрук. – Украина сегодня может самостоятельно и успешно сдерживать войска России. Но если США закроют для россиян воздушное пространство над Украиной, то шансы выстоять у нас намного увеличатся".

Учитывая предварительные переговоры россиян с американцами (к примеру, на уровне глав внешнеполитических ведомств), эксперт прогнозирует, что вряд ли сторонам удастся договориться.

"Но когда Байден четко донесет до Путина свою позицию по отношению к Украине, это может побудить Кремль задуматься над тем, ЧТО они могут потерять в случае открытой агрессии против Украины. Так что, думаю, у России небольшие шансы на блицкриг. Путину нужна только скорая победа. А она – маловероятна", – резюмирует Виктор Каспрук.

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