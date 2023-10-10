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Байден предостерег одну страну и процитировал Голду Меир

Президент США Джо Байден заявил о решительной поддержке Израиля

10 октября 2023, 22:57
Автор:
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Константин Куликов
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В своей речи в Белом доме Джо Байден заявил о поддержке Израиля и предостерег неназванную страну или организацию, которые попытаются вмешаться в войну на стороне ХАМАС. Об этом сообщают "Комментарии".

Байден предостерег одну страну и процитировал Голду Меир

Джо Байден

"В этот момент мы должны быть предельно ясными. Мы поддерживаем Израиль. Моя команда постоянно общается с нашими израильскими партнёрами… Речь идёт не о партиях или политике. Речь идёт о безопасности нашего мира, безопасности Соединённых Штатов Америки", — заявил президент США.


По его словам, в результате атак ХАМАС уже погибло 14 американцев, а картины массового убийства израильтян напоминали Холокост.

"Приходят ужасные сообщения об убитых детях, о родителях, которые погибли, защищая малышей своими телами. Взрослым в страхе приходилось часами просить их вести себя тише, чтобы выжить. Они брали в заложники свидетелей Холокоста, невзирая на мораль", — заявил Джо Байден.

При этом Байден предупредил любую страну, которая попытается вмешаться в конфликт на стороне ХАМАС, видимо, намекая на Иран или Сирию, которые поддержали действия исламистов.

"Я обращаюсь к странам, которые подумают извлечь выгоду из этой войны: нет", — заявил глава американского государства.

Кроме того, он вспомнил свое посещение Израиля незадолго до войны Судного дня, в которой Израиль разбил коалицию арабских государств.

"50 лет назад, будучи молодым сенатором, я впервые посетил Израиль. Я разговаривал с Голдой Меир в ее офисе незадолго до войны Судного дня. Она видела мои переживания, а когда мы вышли из офиса, предложила сфотографироваться. Я занервничал, но она наклонилась и прошептала: “Не волнуйтесь, сенатор Байден, у нас есть секретное оружие. Нам больше некуда идти”, — вспомнил Джо Байден.

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