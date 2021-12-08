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Байден позвонит Зеленскому 9 декабря

7 декабря Джо Байден и Владимир Путин совершили видеозвонок

8 декабря 2021, 23:21
Автор:

Ольга Чародий
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден позвонит по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому 9 декабря. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме. Согласно его словам, разговор президентов США и Украины состоится в четверг, 9 декабря.

Байден позвонит Зеленскому 9 декабря

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

По словам высокопоставленного чиновника, Байден после разговора с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии. Как отметил Салливан, это общение Байдена с Зеленским будет своеобразным продолжением состоявшегося накануне разговора Зеленского с секретарем Госдепа Энтони Блинкеном.

7 декабря Джо Байден и Владимир Путин совершили  видеозвонок. В нем президенты двух стран обсудили ряд тем, затрагивающих отношения США и России. Байден выразил обеспокоенность российскими военными действиями на границе с Украиной и пригрозил санкциями в случае эскалации конфликта.

Напомним, Владимир Зеленский считает позитивным моментом разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент Украины высказал во время общения со СМИ вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Владимир Зеленский очень лаконично прокомментировал вопрос относительно его мнения по поводу итогов разговора двух президентов. Зеленский отметил, что это очень хорошо, что такой разговор состоялся. Больше на этот счет Зеленский пообещал сказать после того, как ему удастся пообщаться напрямую с главой Белого дома Джо Байденом. При этом Владимир Зеленский отметил роль США, которые в сложные времена всегда были с Украиной и поддерживали ее суверенитет.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R61vyIzwzxk
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