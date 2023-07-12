Байден пообещал Украине скорое членство в НАТО

Украина скоро станет 32 членом НАТО. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил президент США в ходе своей пресс-конференции по итогам саммита НАТО в столице Литвы, Вильнюсе.

Джо Байден в Вильнюсе

По мнению президента США, сегодня в мире наиболее сложная ситуация безопасности за 70 лет. Из-за РФ, президент которой пытался удержать власть вторгнувшись в Украину. Путин ожидал, что единство НАТО исчезнет, но он ошибался, говорит Байден.

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Как утверждает президент США, он знали, что будет вторжение в Украину и Америка готовилась к этому. На данный момент, россияне уже 1,5 года творят зверства, но народ Украины, утверждает Джо Байден – несокрушимый.

"Мы будем непоколебимо стоять и наша поддержка Украины – не ослабнет. Диктатор не будет диктовать нам правила", — заявил Джо Байден.

Кроме того, в ходе встречи с Зеленским он заявил:

"Я надеюсь, что мы наконец покончили с мыслью о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы движемся дальше, мы движемся в правильном направлении... И я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО".

Напомним, что в ходе саммита Украина не получила официального приглашения в НАТО. Оно возможно лишь после победы в войне с Россией, пояснил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Тем временем, Зеленский прокомментировал свою встречу с Байденом в Вильнюсе.

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