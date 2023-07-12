"Спасибо, господин Президент": Зеленский прокомментировал свою встречу с Байденом в Вильнюсе

В своем телеграмм-канале президент Украины Владимир Зеленский дважды прокомментировал сегодняшнюю встречу с президентом США Джо Байденом. Каждый раз Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Джо Байден в Вильнюсе

"Очень хорошая, сильная встреча с господином Президентом США Джозефом Байденом. Встреча по меньшей мере вдвое длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как нужно. Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой, — написал первый раз Владимир Зеленский. — Спасибо, господин Президент!"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Второй раз президент Украины более подробно изложил обстоятельства встречи:

"Содержательная, сильная встреча с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в Вильнюсе. Подробно обсудили ситуацию на передовой, наши возможности, дальнейшее долгосрочное оборонное сотрудничество, внутренние российские процессы, учитывая недавние события".

— США плечом к плечу с Украиной все время нашей защиты против агрессии, — продолжает Владимир Зеленский. – Мы это очень ценим. Благодарю лично Президента США, Конгресс и весь американский народ за жизненно важную помощь: военную, финансовую, политическую, предоставленную Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, что в Британии отреагировали на резкие заявления Зеленского по НАТО. Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Украина должна уделять больше внимания благодарности Запада.

Между тем, у Путина внезапно подтвердили разговор с директором ЦРУ, раскрыв его подробности.

У Байдена признались, почему не могли допустить, чтобы Украина получила приглашение в НАТО.

А у Лукашенко рассказали подробности "работы" ПВК "Вагнер" в Беларуси.